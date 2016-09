Lancement d’une usine de fabrication de bennes

Réagissez

Suite aux nouveaux avantages et facilités accordés par le gouvernement dans le cadre de la promotion de l’investissement et pour encourager la fabrication locale en Algérie, la société espagnole Ros Roca, du groupe Terberg Ros Roca, et la société algérienne Saldae Trucks Equipements ont signé un contrat de partenariat pour la fabrication de bennes tasseuses pour la collecte d’ordures ménagères en Algérie.

La wilaya d’Alger a eu un rôle déterminant dans l’aboutissement du projet, en mettant à disposition un terrain de 1 hectare sur la zone industrielle de Rouiba à l’est d’Alger où sera implantée l’usine.

Ce partenariat sera une première du genre en Algérie pour la fabrication de bennes de collecte de 5 à 27 m3 de qualité européenne. La technologie de fabrication de ces équipements dans la nouvelle usine sera la même que celle utilisée en Espagne. Egalement, il y aura un transfert technologique et de savoir-faire pour assurer un produit de grande et excellente qualité avec un taux d’intégration local graduel. L’usine sera inaugurée courant 2017 et le lancement des travaux se fera au mois de septembre 2016 avec un délai de réalisation de 8 mois. Ce projet permettra la création de nombreux emplois.

Les partenaires se sont mis d’accord pour un programme de formation continu de tous les employés de la société Saldae Trucks Equipements. Terberg Ros Roca Group, est un groupe international de premier plan offrant des solutions innovantes, telles que des châssis cabine basse et des carrosseries de véhicules de collecte des ordures ménagères. Le groupe a des usines de production au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, au Brésil et en Chine, et possède un réseau mondial de distributeurs. Saldae Trucks Equipements, spécialiste du poids lourd depuis plus de 40 ans, est distributeur de Renault Trucks avec 3 concessions en Algérie, et est en particulier reconnu pour la qualité de son service après-vente. Les autres activités de la société sont la distribution des bacs à ordures ménagères et le montage SKD des équipements de nettoyage de plage.

En Algérie, la quantité de déchets ménagers et assimilés a connu une augmentation substantielle au cours des dernières décennies en raison d’une croissance démographique galopante conjuguée à une urbanisation non maîtrisée. Ce phénomène est accentué en raison d’insuffisance de moyens et d’équipements appropriés. Parallèlement, la composition de ces déchets est en phase de passer d’un profil organique (déchets alimentaires) à des matériaux complexes (emballages, plastiques, produits en fin de vie) qui présentent des risques majeurs pour l’environnement et la santé publique. Ainsi, la maîtrise de ce flux de déchets de plus en plus grandissant s’avère nécessaire afin de protéger la qualité des nappes d’eau souterraines contre l’infiltration des lixiviats provenant des décharges, préserver et économiser les sols servant au stockage des déchets et réduire les nuisances olfactives et les émissions des gaz dont certains sont toxiques.