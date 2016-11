Lancement d’une nouvelle campagne, «Total Quartz Auto Service»

Réagissez

Total Lubrifiant Algérie a lancé mardi dernier un nouveau service d’entretien rapide multi marques baptisé TQAS, Total Quartz Auto Service.

Ce nouveau service vise, selon un communiqué de cette entreprise, à offrir en plus de la vidange, un service d’entretien rapide et sans rendez-vous. Il est destiné à toutes les marques automobiles, avec la garantie de la qualité des produits et la compétence des techniciens Total, le tout avec 30 points de contrôle gratuit. Le réseau TQAS est réparti, déjà, sur 102 centres couvrant tout le territoire national.

«Le nombre de nos centres d’entretien automobiles opérationnels sur tout le territoire national est à l’image de nos ambitions. Toutes les équipes ont pour but de satisfaire tous nos clients afin qu’ils puissent repartir à bord de leur véhicule avec le sourire, tout en ayant rempli nos engagements», a déclaré Redouane Karar, directeur commercial de Total Lubrifiants Algérie.



Les centres TQAS proposent aujourd’hui des prestations en toute transparence avec des prix affichés : pas de frais supplémentaires sans l’approbation du client, personnel formé et qualifié, des équipements modernes et des outils de haute qualité. «Aujourd’hui, nos centres Total Quartz Auto Service proposent une large gamme de services, destinée à toutes les marques de voitures. En plus des changements d’huile, des points de contrôle gratuits et des produits de qualité Total», a souligné Redouane Karar, directeur commercial de Total Lubrifiants Algérie. En plus de ce service, Total Lubrifiants Algérie s’engage également à réaliser quelques autres services et contrôles. Il en est ainsi des vérifications et ajustements de niveaux de liquides (freins, liquide de refroidissement, lave-glace, liquide de direction assistée, transmission, etc). Mais aussi de la vérification de l’état des ceintures, des lumières, éclairage de cockpit, filtres, pression des pneus, la validité de l’équipement de sécurité ou les ampoules, les extincteurs, gilet de sécurité, et de risque triangle.

Parallèlement, une application a été lancée sous forme de géolocalisation des centres à travers le territoire national. Cette application est disponible sur Play store et Apple store.