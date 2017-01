Lancement d’une nouvelle campagne promotionnelle

Réagissez

Total Lubrifiants Algérie (TLA) organise depuis le 12 janvier et jusqu’au 5 février 2017 deux opérations promotionnelles faisant bénéficier ses clients d’offres exceptionnelles.

Une opération que cette entreprise lance à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations qui se tient au Gabon. La première campagne, destinée aux utilisateurs de lubrifiants Total Quartz, avec le nouvel emballage Gold, permet à tout acheteur d’un bidon d’huile Total Quartz 7000 10W40 ou Quartz 9000 5W40 en emballage gold, de pouvoir gagner un téléviseur LED. Pour ce faire, les clients doivent envoyer la photo du produit acheté avec le numéro de lot sur la page facebook de Total Algérie et participer au tirage au sort.

Ce n’est pas tout, puisque, comme le souligne TLA dans un communiqué, «l’ensemble de nos clients des centres d’entretien Total Quartz Auto Service peuvent aussi bénéficier d’une offre promotionnelle, entre le 22 janvier et le 5 février 2017, pour toute prestation de vidange effectuée dans les 110 centres TQAS répartis à travers le territoire national». Les clients de Total Quartz peuvent gagner de nombreux cadeaux, ainsi que des TV LED par le simple envoi d’une photo du véhicule pendant la prestation de vidange sur le compte facebook de Total Algérie. Il est à noter que les centres d’entretien TQAS proposent des prestations de vidange et de service rapide en toute transparence avec des prix affichés, un personnel formé et qualifié, des équipements et des outils modernes de haute qualité, le tout dans un environnement accueillant, avec des espaces propres et bien organisés.

Pour rappel, la Confédération africaine de football (CAF) et Total avaient conclu l’été dernier un accord, au terme duquel Total devient le sponsor officiel du football africain pour les 8 prochaines années. Le groupe Total soutient les 10 compétitions principales de la CAF, à commencer par l’édition 2017 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Celle-ci est désormais dénommée «Coupe d’Afrique des nations Total». En tant que sponsor en titre de 10 compétitions de la CAF, Total va être présent sur plus de 1 500 matchs : CAN, CHAN, la Ligue des champions, la Coupe de la confédération et la Supercoupe, les compétitions de jeunes (U 23, U 20, U17, la CAN féminine et la CAN de futsal.