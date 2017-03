Parmi les sept marques nominées

La Peugeot 3008 élue Voiture de l’année 2017

Le lundi 6 mars 2017 restera une journée mémorable pour Peugeot. Si dans la matinée c’était l’achat d’Opel par le groupe PSA, dans l’après-midi c’était le SUV compact 3008 qui a décroché le prestigieux titre de Voiture de l’année (Car of the year), et ce, après trois années du sacre de la 308.

Le trophée a été remis à Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot. C’est une première pour la marque dans ce segment. La Peugeot 3008 a su convaincre lors des essais intensifs et remporter ainsi face à ses six concurrentes ce prix prestigieux tant convoité dans le monde de l’automobile. Le SUV du lion, qui était favori dès le départ, a récolté 319 points en devançant de peu l’Alfa Romeo Giulia avec 296 points. Arrive en troisième position la Mercedes Classe E avec 197 points, puis Volvo S90 (172), Citroën C3 (166), Toyota C-HR (165) et Nissan Micra (135). Pour le président du jury, Hakan Matson, expert économique du quotidien suédois Daguens Industri, «le jury tient compte du fait que la part de marché des SUV et crossovers est en constante augmentation. La 3008 mérite ce trophée». Jean-Philippe Imparato s’est dit fier et ému par cette consécration. «Nous sommes très fiers de recevoir ce prix au nom de la marque Peugeot», a-t-il indiqué. La 3008, dont le prix a été désigné par un jury composé de 58 journalistes issus de 22 pays européens, prend ainsi la place de l’Opel Astra, qui avait été sacrée l’année dernière. A noter que c’est la quatrième fois que la marque au lion décroche une telle couronne depuis sa création.

R. B.