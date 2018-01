Réagissez

La nouvelle Seat Ibiza, assemblée au niveau de l’usine Sovac Production de Relizane et dont le lancement des commandes a été effectué depuis jeudi dernier, est proposée en trois niveaux de finitions : Style et high et FR. Cette nouvelle Ibiza est animée par un bloc essence 1.6 MPi, 110 ch et s’affiche au prix de 2 190 000 DA pour la finition Style, 2 490 000 DA pour la finition High, alors que la Ibiza FR, elle, est au prix de 2 790 000 DA.