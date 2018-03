La nouvelle Clio «MIB» désormais commercialisée en Algérie

Réagissez

Tant attendue, la nouvelle Clio «Made in Bladi» (MIB) est désormais sortie de l’usine de RAP, à Oued Tlelat (Oran).

Son lancement a eu lieu jeudi et les précommandes pour cette nouvelle citadine, au grand succès en Algérie, seront ouvertes à partir de demain, le 1er avril, au niveau de tout le réseau de distribution de la marque au losange.



La cérémonie du lancement de ce troisième véhicule assemblé à l’usine de Oued Tletat s’est déroulée au restaurant Tantra au Bois des Arcades, à Riadh El Feth (Alger). Depuis son lancement en 1990, la Clio a été vendue à plus de 13 millions d’unités dans le monde.

André Aboud, le directeur général de Renault Algérie, s’est dit «fier» de lancer «le best-seller» de Renault en Algérie. «C’est un succès dans le monde, mais aussi en Algérie avec pas moins de 160 000 unités vendues depuis son lancement», a-t-il indiqué lors d’une conférence, où il a rappelé les surnoms affectueux avec lesquels l’ont «baptisée» les clients algériens : «Japonaise», «Debza» et «Faracha». «Après la Renault Symbol, la Dacia Sandero Stepway, l’usine Renault production d’Oran produira cette quatrième génération de la Clio en respectant les standards du groupe», a déclaré André Aboud.

Et d’ajouter : «Nous avons le challenge de relever le défi pour être au top de la qualité.» Ainsi, «en plus des tests de sécurité effectués en France dans le centre technique de Renault Lardy, des tests de roulage de la nouvelle Clio produite à Oued Tlelat ont été réalisés dans un centre d’essai du groupe Renault en Roumanie et à travers les routes algériennes dans les conditions réelles d’utilisation.

La nouvelle Clio se conforme ainsi à toutes les exigences de qualité et de sécurité du groupe Renault», selon Renault Algérie. Le troisième véhicule de Renault assemblé à Oran, «la Clio 4 va suivre la politique d’intégration de ses sœurs, la Renault Symbol et Dacia Sandero», selon le directeur général de Renault Algérie.

A noter que Renault Algérie production travaille déjà avec cinq sous-traitants.

Cela étant, la nouvelle Clio est proposée en deux niveaux de finition, Limited+ et GT-Line et trois motorisations à des tarifs qui débutent à 1 999 000 DA. Elle bénéficie d’une première révision gratuite, valable sur l’ensemble du réseau de la marque au losange. Cette citadine est garantie 3 ans au 100 000 km. La version Limited+ est disponible avec deux motorisations : essence, trois cylindres 0,9 TCe 90 ch BVM5 et Diesel 1.5 dCi 85 Ch BVM5

Côté équipement, elle dispose de l’ABS avec assistance au freinage d’urgence (AFU), du régulateur/limiteur de vitesse, de l’ESP, de l’ASR, alerte ceinture de sécurité, des airbags frontaux et latéraux, un accoudoir central, la clim automatique, la carte Renault mains libres, allumage auto, des feux et des essuie-glaces, des rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables automatiquement, un système multimédia avec écran tactile 7 pouce, le volant et le levier de vitesse en cuir, la sellerie spéciale Limited, aide au démarrage en côte (sauf pour la dCi 85 ch), etc.

Pour les tarifs, la Clio MIB Limited+ 0,9 TCe 90 Ch est affichée à 1 999 000 da et la Clio Limited+ 1.5 l dCi 85 ch à 2 249 000 DA.

Quant à la version GT Line, elle est avec une seule motorisation Diesel 1.5 dCi 110 ch associé a une boîte manuelle à six rapports.

La GT-line est suréquipée, elle est notamment dotée de l’aide au démarrage en côte, d’une caméra de recul, des projecteurs full LED, vitres arrières surteintées, des gentes en alliage 17 pouces GT-Line, animation extérieurs Dark Metal, un marquage GT-Line sur hayon et un toit panoramique en verre, volant sport en cuir perforé avec couleur bleue, animation intérieur GT-Line, pédaliers en aluminium, sièges sport, etc.