La nouvelle Clio GT Line en vedette

l Raffinée, élégante et sportive, la nouvelle Clio GT Line repousse désormais un peu plus les limites de la sensualité.

Après avoir présenté, il y a quelques jours, la nouvelle Clio GT Line made in Algeria, le groupe Renault célèbre cet événement en organisant un grand show au stade du 5 Juillet, à Alger, où les modèles sport de la marque étaient à l’honneur.

Il faut se rendre à l’esplanade du stade olympique pour découvrir les modèles sport de Renault et, particulièrement, la nouvelle Clio GT Line sur laquelle est accroché l’espoir de faire de l’Algérie le second marché de Renault Sport dans le monde. D’autres vedettes garnissaient également la scène ; la Clio Cup, la Clio RS Trophy à bord desquelles les fans de sports mécaniques et des modèles sport made by Renault s’en sont donnés à cœur joie. C’est une manifestation sportive sans commune mesure à laquelle ont pris part des pilotes de la marque au losange, faisant vrombir le puissant moteur des Clio Sport de Renault.

Un véritable circuit de sport mécanique a été aménagé à l’occasion. Les pilotes professionnels de l’Ecurie Renault Sport exécutaient tout au long de la journée d’hier une performance unique en son genre en Algérie, à bord des fameuses Clio Cup et Clio R.S. Trophy 220 ainsi que de la Nouvelle Clio GT Line. L’événement était ouvert le dimanche aux clients, partenaires de la marque ainsi qu’aux professionnels des médias avant que le circuit ne soit accessible au grand public. L’événement était aussi dédié à faire de la nouvelle Clio GT Line la star du jour.

Produite en Algérie, elle a été conçue par Renault Sport, la branche sportive de la marque au losange, et est notamment dotée du puissant moteur dCi 110. Elle aura tenu toutes ses promesses ; raffinée, élégante et sportive, la nouvelle Clio GT Line repousse désormais un peu plus les limites de la sensualité.

Des nuances d’art tellement fines la mettaient en vedette. Elle était la vedette du show. Elle venait d’être lancée en Algérie. La Clio GT Line confirme l’ancrage de Renault Sport en Algérie et vient succéder parfaitement aux modèles RS vendus à plusieurs centaines d’exemplaires en Algérie. Durant le Renault sport Clio Show organisé, faut-il le rappeler, en collaboration avec la Fédération algérienne des sports mécaniques, un atelier sur la sécurité au volant a été animé par Mohammed Lazouni, militant emblématique de la sécurité routière en Algérie.