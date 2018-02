La Golf Join disponible le 22 février

Réagissez

Le groupe Sovac lance le 22 février une nouvelle finition sur la Volkswagen Golf, la nouvelle édition limitée Golf Join qui sera disponible sur tout son réseau.

La Golf Join, selon un communiqué de Sovac, se distingue par sa connectivité et ses technologies innovantes, notamment App-connect, qui permettra aux utilisateurs de rester connectés sur leur smartphone et utiliser certaines des applications de ce dernier.

La Golf Join est dotée d’un bloc diesel 2.0 L TDi-143 chevaux associé à une boîte à vitesse manuelle de 6 rapports.

D’un design élégant, la Golf Join est équipée à l’extérieur d’une calandre noire avec baguette chromée, d’un toit ouvrant pivotant panoramique et des inserts décoratifs portant la signature Join, qu’on retrouvera à l’intérieur sur les seuils des portes.

Elle est également dotée de phares, feux arrière et éclairage sur la plaque d’immatriculation en LED, ainsi que de quatre jantes en alliage 17’’ dessinées en noir avec surface à haute brillance.

A l’intérieur, la Golf Join habille ses sièges avec une sellerie spéciale Join, ciel de pavillon gris perle, plusieurs inserts et applications décoratives spéciales pour la finition, volant multifonction en cuir, accoudoir central à l’avant.

Outre les équipements de sécurité standards l’ABS, ESP, ASR, EDS), la Golf Join dispose d’un blocage électronique du différentiel XDS et d’un dispositif pour fixation de sièges enfants sur la banquette arrière.

Elle est équipée également d’un affichage multifonction Plus, réglage dynamique du site des phares, climatisation manuelle, écran tactile avec carte SD et 8 haut-parleurs, fonction App-connect, interface bluetooth, frein de stationnement électronique Auto-Hold, régulateur limiteur de vitesse, 6 airbags, radar de recul et signaux d’avertissement à l’avant et l’arrière, détection de fatigue, etc.