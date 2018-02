La garantie sur la pièce de rechange étendue à deux ans

Réagissez

Renault Trucks, qui participe au Salon de l’Equip Auto qui se tient depuis hier à la Safex, aux Pins Maritimes, a annoncé qu’il propose à ses clients une extension de garantie à deux ans pour toute pièce de rechange montée chez l’un de ses distributeurs.

Dans le cadre de cette extension de garantie, qui s’applique uniquement aux pièces d’origine Renault Trucks, la pièce défectueuse sera remplacée gratuitement par un distributeur Renault Trucks. Les coûts de main-d’œuvre seront pris en charge ainsi que les coûts relatifs aux éventuels dommages causés aux composants environnants, précise le concessionnaire dans un communiqué. Les pièces d’origine Renault Trucks permettent le maintien de la performance optimale du véhicule et une parfaite maîtrise des coûts de maintenance.

Elles sont conçues et homologuées selon un cahier des charges répondant aux normes les plus strictes en matière de fiabilité, de sécurité et d’environnement. Aussi, les pièces et les lubrifiants d’origine Renault Trucks, ainsi que la mise à jour des véhicules des clients aux dernières évolutions, sont garantis dans tous les établissements Renault Trucks.

Par ailleurs, saisissant le salon Equip Auto, qui est, selon lui, «une opportunité de promouvoir la filtration qui est essentielle et déterminante pour assurer la fiabilité et la longévité des véhicules des clients», Renault trucks Algérie lance pour ses clients «une offre complète de forfaits» sur les coûts de maintenance de leurs véhicules, et ce, du 4 au 29 mars 2018.

Il offre ainsi 30% de réduction sur l’ensemble des pièces filtration, et met à disposition des clients des forfaits qui incluent : vidange moteur, filtre à huile, filtre à gasoil, graisse, joints, huile, vérification et complément de tous les niveaux.