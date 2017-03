La Dacia Sandero Stepway MIB restylée lancée

Réagissez

La Sandero Stepway se réinvente dans un style baroudeur plus...

Après la Renault Symbol restylée, c’est au tour de la Dacia Sandero Stepway de s’offrir un nouveau visage au niveau de la chaîne de montage de l’usine RAP de Oued Tlélat, à Oran.

La nouvelle Sandero Stepway, désormais disponible sur commande depuis hier au niveau du réseau Renault Algérie, est exposée au niveau de la succursale d’Oran. Second véhicule produit dans l’usine de Oued Tlélat, la Sandero Stepway se réinvente dans un style baroudeur plus affirmé et propose plus d’équipements pour un confort de conduite optimal. En termes de style, la nouvelle Sandero Stepway s’illustre par sa nouvelle signature lumineuse.

Des feux de jour à LED, formés par 4 griffes lumineuses à l’avant, lui confèrent plus de caractère et accentuent l’identité baroudeuse de ce mini-crossover. Les feux arrière sont également construits par 4 carrés lumineux intenses. La calandre est inspirée du Dacia Duster, et les boucliers avant et arrière sont retravaillés.

Les coques des rétroviseurs, les barres de toit longitudinales et les enjoliveurs Flexwheel 16’’ s’affichent, quant à eux, désormais dans une teinte Dark Metal. L’habitacle de la nouvelle Dacia Sandero Stepway soigne ses passagers grâce à ses séduisantes finitions en chrome satiné sur la console centrale.

On y trouve également une nouvelle sellerie «Total Look», exclusivement dédiée au mini-crossover. De nombreux autres équipements pratiques viennent agrémenter cette Sandero Stepway, tels que le lève-vitre conducteur et le clignotant impulsionnel, ainsi que le porte-gobelet et la prise 12V à l’arrière.

De nouveaux espaces de rangement ont également été prévus, tels que le filet de rangement avant, et les poches sur les côtés des sièges passagers et à l’arrière des sièges conducteur et passager. Comme pour la version précédente, la nouvelle Dacia Sandero Stepway Extrême, éligible au crédit à la consommation, est proposée en diesel avec une motorisation 1.5 dCI 85ch, et d’une motorisation essence 1.6 MPI 80ch. Elle est désormais disponible à la commande au sein du réseau de Renault Algérie aux tarifs de 1 579000 DA TTC pour la motorisation 1.6 MPI 80ch et 1 759 000 DA TTC pour celle équipée par le 1.5 dCi 85ch.