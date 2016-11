Réagissez

C’est un véhicule qui a connu un fort succès en Algérie. La Peugeot 301 vient de bénéficier d’un restylage à l’extérieur et dans l’habitacle.

Depuis son lancement en 2012, elle a été produite à plus de 360 000 unités dans le monde. Celle qui est destinée au le marché algérien provient de l’usine Peugeot en Espagne. Le restylage de ce véhicule a touché sa carrosserie, qui s’habille des derniers codes stylistiques de la marque, annonce Peugeot Algérie dans la présentation de son véhicule. La nouvelle 301 est dotée d’une calandre verticale, de nouveaux projecteurs sertis à la carrosserie, avec des LED à l’avant. Dans l’habitacle, on trouve un écran tactile de 7’’, qui dispense l’affichage de la caméra de recul et de la navigation TomTom en 3D. Il duplique le contenu du smartphone grâce à la connectivité Mirror Screen triple play, une offre inédite sur le segment. Sous le capot de la nouvelle 301 se déclinent trois motorisations, dont deux en essence : il s’agit d’un bloc 3 cylindres 1.2 PureTech de 82 ch, du 1.6 l VTi de 115 ch, couplé à une boîte automatique de dernière génération EAT6. En Diesel, la 301 restylée est équipée soit du moteur 1.6l HDi de 92 ch, soit du 1.6 Blue Hdi de 100 Ch.

Pour ce qui est des équipements, la nouvelle 301 est équipée de l’ABS, l’ESP, l’aide au freinage d’urgence AFU, la détection de sous-gonflage et des airbags frontaux et latéraux. De nombreux rangements sont aussi disséminés dans l’habitacle : bacs de portes avant, bac intégré à l’accoudoir avant ou bas de console centrale, boîte à gants.

La 301 de Peugeot est une berline tricorps «internationale» et c’est pour cela que les ingénieurs de la marque au lion l’on dotée de liaisons au sol adaptées aux routes dégradées sur toutes les versions, en plus de la présence d’une plaque de protection sous le moteur sur les modèles destinés à rouler dans les conditions les plus rudes. Le coffre dispose d’un volume de 640 litres, dont 35 contenus sous le tapis de coffre, soit 506 dm3. Et grâce aux dossiers arrière fractionnables 1/3-2/3, le volume atteint 1332 dm3.