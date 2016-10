Réagissez

Sophie Burki et Sihem Oulmane

Comment voyez-vous l’évolution du marché algérien pour la marque DS ?

On est d’abord en train de voir comment s’organise ce marché avec la mise en place du système des quotas qui ont, évidemment, un petit peu freiné nos perspectives d’évolution. Mais en tant que jeune marque, nous croyons beaucoup au marché algérien. .

Avez-vous fait l’inventaire des ventes de vos modèles DS en Algérie ?

Malgré les difficultés dont nous venons de parler et la fermeture du marché qui a eu lieu cette année, on va faire une année 2016 avec de meilleurs résultats que l’année 2015. On voit donc clairement la force de la nouvelle marque DS. Nous allons terminer l’année à 200 unités, ce qui fait le double par rapport à l’année dernière.

Les modèles DS 4 et DS 5 ont eu un bon succès, car ils correspondent bien au marché local. On a donc de quoi croire énormément à notre réussite. Et on travaille pour le développement de notre marque en Algérie au-delà de la conjoncture actuelle. Nous allons nous déployer au fur et à mesure sur le sol algérien pour respecter les engagements du directoire de DS. La prochaine étape sera l’implantation de notre DS Store à Alger.

C’est pour quand alors ce fameux show-room original ?

L’ouverture de notre DS Store Alger est imminente. Nous sommes en train de travailler dessus mais nous ne pouvons pas donner de date exacte pour l’instant. Il faut juste savoir que le projet est dessiné et finalisé. Les travaux sur notre site algérois vont débuter avant la fin de cette année.

Que faites-vous pour être plus attractifs, notamment sur le plan des prix ?

Nous faisons beaucoup d’efforts à ce niveau mais nous pensons que notre notion de service va faire la différence avec nos concurrents. On commence déjà par nous déployer convenablement et ensuite notre gamme complète de services sera offerte à nos clients algériens, au même titre que nos clients en France et ailleurs dans le monde. Par exemple, DS assistance existe déjà en Algérie. Notre politique est d’abord d’avoir des modèles exceptionnels et un réseau performant. Il est important que notre client se sente appartenir au réseau DS et qu’il soit bien accueilli chez lui. Donc, quand on aura notre DS Store, la vraie aventure commencera, car il nous permettra d’apporter ce contact humain et notre qualité de service.

Pouvez-vous nous expliquer cette insistance sur l’importance du DS Store ?

Nos DS Store sont plutôt des boutiques de luxe que des concessions automobiles classiques. Ça représente toute l’âme et l’identité haut de gamme de DS. On y crée une ambiance unique qui met en valeur notre savoir-faire. Notre rêve c’est que notre client soit accueilli chez nous comme s’il rentrait dans un palace avec la même qualité d’attention et de service. C’est notre manière à nous de faire de l’automobile. S. G.