«L’industrie automobile demeure au cœur de notre groupe»

Philipe Doyer (à gauche) et Jean-Paul Ernano (à...

Que représente le marché algérien pour le groupe Gefco ?

Jean-Paul Ernano : le marché algérien représente beaucoup de choses pour nous. Sinon, on ne serait pas là aujourd’hui. On travaille en Algérie depuis quelques années déjà. Je suis venu déjà en Algérie, c’était durant les années 1980. On a voulu s’installer en Algérie en 2014 en propre parce qu’on travaillait avec un agent dans le passé car on pense que c’est un pays en devenir. Gefco est dans la logistique automobile et nous on est aussi dans d’autres secteurs d’activités comme l’Overseas, comme le transport et le stockage des voitures neuves. Tout ce qu’on fait en Algérie, on le développe aussi dans d’autres pays.

Mais, en dehors de l’automobile, quels sont les secteurs d’activité que vous ciblez le plus en Algérie ?

Jean-Paul Ernano : on fait l’Overseas notamment. Mais, l’Algérie est à la fois un pays importateur et exportateur. En tous cas, l’Algérie se développe et Gefco est là pour apporter de la valeur ajoutée à ses clients.

Avec la crise qui touche notamment l’automobile, sur quel domaine comptez-vous diversifier vos activités. Dans l’énergie notamment ?

Philipe Doyer : ailleurs, on fait dans l’énergie, notamment le transport des panneaux solaires. Gefco raisonne par activité, c’est-à-dire par l’expertise sectorielle. On ne transporte pas de la matière brute, certes, mais on est dans tout ce qui est lié à l’activité du matériel, comme la fourniture des matériaux des raffineries. Pour la diversification des activités, Gefco est un intégrateur de solutions logistiques pour les industriels avant tout. L’énergie dans le sens du transport du brut et du gaz ce n’est pas notre objectif.

Jusque-là vos activités sont basées dans le Nord, vous ne comptez pas investir le Grand-Sud et les Hauts-Plateaux ?

Jean-Paul Ernano : en fait, le Grand-Sud c’est beaucoup plus l’activité liée à l’énergie. Il y a deux centres énergétiques en Algérie, In amenas et Hassi Messaoud. Nous avons des clients qui nous demandent de transporter des pièces et d’approvisionner des centres. C’est vrai que ce sont des régions qui nous intéressent ! On va y aller, mais après avoir finalisé nos sites de Mostaganem et de Djen Djen (Jijel). Mais, on va s’étendre, on va le faire petit à petit.

Plusieurs projets industriels dans l’automobile tendent à se mettre en place en Algérie. Quelles solutions logistiques comptez-vous apporter pour accompagner les futurs investisseurs dans ce domaine ?

Jean-Paul Ernano : on est déjà en contact avec plusieurs concessionnaires, et ça marche à merveille. On est en contact avec Renault Algérie dans la région d’Oran et avec Renault dans d’autres pays. Il y a Peugeot qui s’installe aussi ! Peugeot fait partie du capital de Gefco (Gefco créé en 1949 par Peugeot-ndlr) et on est en contact continu avec cette marque pour des importations et pour développer d’autres partenariats, notamment sur le Maghreb.

Philipe Doyer : on ne va pas rentrer dans le détail pour des raisons de secret professionnel. En revanche, on va proposer des solutions logistiques d’un point de vue générique qu’on a déjà avec eux (Peugeot-ndlr) dans d’autres pays, avec l’adaptation locale, notamment pour faire face aux contraintes. Tant que les discussions ne sont pas abouties, on n’est pas autorisés à commenter davantage.

Gefco a réalisé un milliard de dinars en Algérie. Cette performance est portée par quelle activité ?

Jean-Paul Ernano : l’activité principale, comme vous le voyez, c’est l’Overseas. Sinon, c’est la voiture. C’est-à-dire le transport des véhicules, la préparation atelier de PPO (Post Production Operation) de véhicules utilitaires pour répondre aux besoins en aménagement. Après, il y a la douane, l’entreposage et la distribution de pièces de rechanges (20 000 références/mois-ndlr).En 2017 et 2018, on développera nos activités sur les secteurs qu’on maîtrise. Mais, l’industrie automobile demeure au cœur du groupe Gefco.

Et en termes de parts de marché de Gefco en Algérie?

Jean-Paul Ernano : sur la filiale algérienne, 50 % des parts de marché proviennent de l’automobile, 30 % de l’Overseas, maritime ou aérienne, et cette année il y aura la Douane qui va s’ajouter au panel.