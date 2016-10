L’épanouissement du véhicule touristique

Réagissez

Parmi les 140 nouveautés, dont plusieurs premières mondiales, les véhicules touristiques prennent un nouveau souffle.

Ce marché bénéficie des largesses d’une nouvelle génération de design et de carrosserie, plus raffinés, sans oublier l’apport des nouvelles technologies de la communication offrant aux voitures une self-intelligence et une hyper-connectivité.

La nouvelle Micra de Nissan respecte sans doute ces codes. S’inspirant de sa cousine Clio IV, la Micra néanmoins s’offre une coupe et des couleurs plus sportives. Elle est largement plus grande que les versions précédentes de mini-citadine. La nouvelle Micra dispose de technologies haut de gamme : freinage autonome d’urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation grâce à des caméras embarquées, écran tactile connectable avec un smartphone, etc. En gros, la Micra est une Clio IV en plus luxe et plus puissant. A ce titre, elle est pratiquement de la même famille que la nouvelle Honda Civic.

Le Mondial 2016, en effet, nous permet de découvrir, en première mondiale, la dixième génération de cette voiture emblématique. Avec un style authentique, bien à elle, la Civic a un regard serein et perçant que lui assure particulièrement sa calandre et ses phares avant. Le constructeur japonais veut, à travers ce lancement, fêter à sa manière les 40 ans de la Civic. Pour cela, il ne fait pas dans la demi-mesure en offrant à sa pépite des allures plus modernes et plus sportives. L’intérieur de la Civic est très mature, s’inspirant des berlines de très haut de gamme.

Respectant les nouvelles tendances dans le monde de l’automobile, elle est dotée d’un dispositif multimédia, comme les Nippons savent bien le faire. Ce système est baptisé «Honda Connect» qui offre à la Civic une aide électronique à la conduite et lui assure une connectivité de qualité. La Civic reste malgré tout fidèle à son identité : une voiture touristique et familiale.

Toujours en catégorie familiale mais en SUV cette foi-ci, le Kodiaq de Skoda semble trouver rapidement de sérieux concurrents qui ont fait sensation auprès du public, en l’occurrence les nouvelles Seat Ateca et Seat Ateca X-Perience. Seat, connu pour ses modèles touristiques compactes comme la Leon, s’introduit ainsi en force dans le marché du SUV, très attractif depuis quelques années. Rajouter à ces modèles les véhicules touristiques incontournables la toute nouvelle marque DS présente dans le salon. On peut citer notamment les nouvelles DS 4 et DS 5 mais surtout l’offre originale de DS 5 Commande spéciale.

Ce service veut révolutionner le véhicule touristique de luxe puisqu’il permet de démocratiser les commandes spéciales des clients qui peuvent personnaliser leur voiture à leur guise, selon leurs moyens financiers et leurs goûts en couleurs et en matières premières. Ces quelques nouveaux modèles et modèles restylés confirment les tendances actuelles dans le monde du véhicule touristique : des voitures compactes modernes avec des allures sportives et des SUV faux 4x4 mais très offensifs.