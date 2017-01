Réagissez

L’usine de Ouled Haddadj produit 600 Iveco Daily /an

En raison de problèmes de logistique et d’ordre organisationnel, la sortie du premier camion Iveco Daily, produit dans l’unité de montage du groupe Ival à Ouled Haddadj (Boumerdès), n’interviendra qu’en mars 2017.

Selon une source du groupe Ival, «l’arrivage des différents équipements de la chaîne de montage aura lieu vers le 20 janvier. L’installation finale de l’unité est prévue pour fin février et l’entame de la production et du montage pour début mars 2017».

Notre source ajoute que «toutes les collections liées aux véhicules New Daily sont ici en Algérie». En attendant le projet d’usine final, prévu dans la zone industrielle d’Oued El Bardi (Bouira), l’unité de Boumerdès, érigée sur une superficie de 3000 m2, produira en plein régime 600 unités/an.

La première étape sera dédiée au montage d’Iveco New Daily en châssis nu, transformable par la suite à plusieurs destinations (dépannages, sandwicheries, frigos, bennes....). Le montage de ces véhicules au niveau de cette unité va générer une cinquantaine d’emplois permanents dans différents spécialités de la construction mécanique. Parallèlement à l’installation de l’unité de montage, une équipe de formateurs du constructeur italien Iveco sera dépêchée en Algérie pour assurer la formation des équipes de production. Il va sans dire qu’après la réception du projet d’usine de Bouira, l’unité d’Ouled Haddadj sera exploitée dans d’autres opérations de montage et de formation du personnel, entre autres.

Ce site sera, selon le groupe Ival, orienté vers l’expérimentation et l’apprentissage professionnel des techniques de montage de véhicules. Ainsi, le groupe Ival met en place une stratégie qui vise à atteindre le taux d’intégration de 43%, comme l’exige la loi, pour les cinq premières années. Et dans ce cadre, Ival a déjà entamé «plusieurs phases théoriques essentielles à l’étude du projet, des discussions et négociations avec des carrossiers, des fournisseurs de boîtes de vitesse (notamment ZF), des constructeurs de batteries…». L’usine Iveco du groupe Ival produira dans le futur trois modèles : la référence est le New Daily, un camion léger (PTAC de 3,5 à 7 tonnes).

Début des commandes sur Fiat Fullback

Sur le plan commercial, le groupe Ival aborde l’année 2017 avec une gamme complète et surtout des disponibilités dans ses deux marques Iveco et Fiat Professional. Ainsi, annonce-t-il dans un communiqué, l’ouverture des commandes sur le nouveau pick-up de la marque italienne, Fiat Professionnel, le Fullback en deux versions SC/DC (4x2 et 4x4). «Avec le Fiat Fullback, le groupe Ival fait une entrée en force sur le segment des pick-ups de taille moyenne. Il s’agit d’un lancement très stratégique, le nouveau Fullback adoptera une position prédominante sur son segment grâce à ses caractéristiques intrinsèques : une construction robuste et un niveau élevé de fiabilité», annonce Ival dans un communiqué.

Le Fullback est parfaitement adapté à une utilisation au quotidien et aux loisirs, grâce à sa grande polyvalence. Le pick-up italien arbore une ligne sportive, avec une cabine avancée et un porte-à-faux avant réduit. La face du véhicule séduit d’emblée grâce à sa touche de design italien, en ligne avec la nouvelle approche stylistique de la marque. Les intérieurs reflètent la fonctionnalité du véhicule, tout en affichant un confort et une élégance dignes d’un SUV. L’utilisateur dispose ainsi d’un véhicule qui combine ses attentes d’utilisation professionnelle à un confort de conduite inégalable.

Côté motorisation, le nouveau Fiat Fullback est équipé d’un moteur turbo diesel à injection directe Common Rail de 2.4 litres, livrable actuellement uniquement en 180 ch. Le véhicule est disponible dans tous les points de vente IVAL sous plusieurs configurations ; son prix débute à partir de 2 946 000 DA TTC pour la version 4x2 simple cabine.