L’Ateca couronné en Europe

L’Ateca a été élue «Meilleur achat automobile européen en 2017» lors de la cérémonie de remise des prix Autobest 2017, l’un des titres les plus honorifiques du continent.

Le trophée est le gage du développement de la compagnie et du gros effort investi pour consolider la présence de Seat dans les marchés les plus importants, avec la plus grande offensive produit de son histoire, annonce le groupe Sovac dans un communiqué.

Seat a lancé quatre modèles en 18 mois: l’Ateca, déjà présente sur le marché, la Leon, arrivant chez les concessionnaires début 2017, la cinquième génération de l’Ibiza et le nouveau Crossover Arona, qui arrivera aussi l’année prochaine.

«L ’Ateca est censée créer un point d’inflexion pour Seat. Nous accédons à un nouveau segment avec un produit qui offre à nos clients une excellente expérience de mobilité, et qui représente réellement notre propre ADN.

Ce prix confirme que nous sommes en bonne voie», a déclaré Luca de Meo, Président de SEAT.

Les facteurs ayant contribué à cette distinction d’Ateca sont : le design, le confort, la facilité de conduite, le rapport qualité-prix, le réseau commercial et le réseau de service.

Après les tests effectués en Italie fin novembre, l’Ateca a été élue favorite, devant quatre autres finalistes, par un jury composé de journalistes spécialisés venant de 31 pays.