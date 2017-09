Réagissez

Sur le stand de Seat au salon de l’automobile de Frankfort, un nouveau véhicule attire d’emblée le regard : c’est la Seat Arona.

Un produit ainsi que d’autres qu’a présentés le président de Seat, Luca Meo, lors des journées presse animées à la veille de l’ouverture de ce salon qui alterne tous les deux ans avec celui de Paris. La nouvelle Seat Arona n’était pas un secret pour certains puisque sa première apparition remonte à juin dernier lorsqu’elle a été dévoilée devant 250 journalistes internationaux à Barcelone.

C’est le troisième lancement de Seat en 2017 après le nouveau Leon et Ibiza, que la marque ibérique considère comme «une étape de plus dans la grande offensive de produits jamais réalisée par Seat».

«Ce grand SUV est juste une partie de ce que l’on produit», a-t-on souligné. L’Arona est le deuxième modèle à être fabriqué à l’aide de la plateforme MQB A0 et qui marque l’entrée de Seat dans le segment de croisement compact. Fabriquée exclusivement chez Martorell, la nouvelle Seat Arona se distingue du reste par sa hauteur et sa largeur fantastiques, ses multiples possibilités de personnalisation et la technologie la plus avancée en matière de sécurité et de connectivité. Elégance, espace, commodités, confort, robustesse, sportivité et efficacité, la nouvelle Seat Arona est aussi d’un design attrayant. A l’IAA 2017, Seat n’est pas venu qu’avec ce produit.

La Leon Cupra R, ainsi que Amazon Alexa, et le service numérique innovant activé par la voix ont été également présentés. En effet, l’autre raison de visiter le stand Seat au salon de Frankfort est le nouveau cockpit numérique. La marque espagnole va doter ses produits de ce nouveau cockpit numérique au début de 2018, d’abord pour la Leon et à l’Ateca, et plus tard à l’Ibiza et à l’Arona. «Grâce à ce nouveau cockpit, l’instrumentation aura non seulement un design plus moderne et polyvalent, mais offrira également de meilleures fonctionnalités», selon les responsables de Seat. «Cette nouvelle fonctionnalité représente une autre avancée technologique importante pour Seat et correspond clairement à la stratégie de digitalisation de l’entreprise», a-t-on souligné. Mais ce qui séduit encore plus sur le stand de Seat, c’est la Leon Cupra R. La voiture la plus puissante de Seat dans l’histoire est également la plus exclusive, avec un nombre limité de 799 unités produites.

Disponible avec boîte de vitesse manuelle (310 ch) ou DSG (300 ch) — à la fois avec 6 vitesses et traction avant — la nouvelle Seat Leon Cupra R est livré avec des détails exclusifs en fibre de carbone sur les spoilers avant et arrière, les jupes latérales et le diffuseur avant. Les rétroviseurs sont en cuivre, ainsi que d’autres détails sur les jantes, les arches de roue et la nouvelle carrosserie avant avec des prises d’air puissantes. La Seat Leon Cupra R sera mis en vente à la fin de 2017 et les 799 propriétaires chanceux apprécieront un intérieur qui a également reçu le traitement de la fibre de carbone et du cuivre, ainsi que le bouton du volant et du palonnier rembourrés dans l’Alcantara®. Il y aura trois couleurs disponibles : Midnight Black, Pyrenees Grey et le Matt Gray exclusif. Il prend également une attention particulière en termes de suspension, est livré avec des freins Brembo et obtient un nouveau système d’échappement.

Seat a présenté lors de cette édition son nouveau service vocal personnel : Amazon Alexa. Seat sera la première marque automobile en Europe à intégrer ce service développé par la célèbre société américaine en ligne dans ses voitures. Amazon Alexa sera disponible à la fin de cette année dans la Leon et Ateca et Ibiza, Arona et le grand SUV en 2018. Il offrira aux pilotes la connectivité la plus avancée avec 20 000 «compétences» incluses, grâce à son univers ouvert avec plus de 150 partenaires en constante évolution et évolution.