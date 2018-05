«L’Algérie pourrait devenir le 2e marché de Renault Sport dans le monde»

Réagissez

Rencontré lors du Renault Sport Clio show, Jean A. Calcat, international zone manager de Renault, nous parle dans cette interview de la percée des modèles sport de la marque au losange. En Algérie, les modèles RS cèdent le terrain à l’arrivée de la Clio GT Line, assemblée désormais en Algérie, dans l’usine Renault d’Oran. Si Renault Algérie venait à réaliser les objectifs commerciaux initialement fixés, l’Algérie se hisserait à la seconde place des marchés de Renault Sport dans le monde.

Propos recueillis par Ali Titouche



L’on assiste à une vraie démonstration de force des modèles sport de la marque Renault…

En effet, aujourd’hui c’est le Renault Sport Clio Show qui est une manière d’appuyer le lancement par Renault Algérie de la Clio GT Line. C’est la première voiture Renault Sport assemblée et fabriquée ici en Algérie, dans l’usine d’Oran. Pour fêter ce lancement et marquer l’ancrage de Renault Sport en Algérie, nous avons décidé de faire ce Clio Show.

C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis plus d’un an et nous sommes, nous équipes Renault Algérie et Renault Sport Cars, aujourd’hui, ravis de réaliser sur ce dont nous travaillons depuis plusieurs mois ; ce premier circuit non permanent de cette dimension ici à Alger. Nous sommes tout aussi contents de recevoir les clients Renault et les clients Renault Sport particulièrement, puisqu’on a commercialisé historiquement ici en Algérie un certain nombre de modèles exceptionnels comme Clio RS et Megane RS.

Des modèles ne sont plus sur le marché, n’est-ce pas ?

Les modèles RS étaient présents sur le marché, mais qui ont l’inconvénient d’être, j’allais dire, très performants mais aussi assez chers. Pour toucher le plus grand public possible ici en Algérie, nous nous sommes concentrés plutôt sur le modèle GT Line. C’est un modèle à la fois performant avec, au compteur, une puissance de 110 chevaux, et économique, puisqu’il est doté d’un moteur Diesel de faible consommation, un des meilleurs de sa catégorie. Nous avions pensé qu’il était le meilleur compromis à proposer au marché algérien.

Faut-il s’attendre à ce que le Renault Sport Clio Show s’exporte vers d’autres villes d’Algérie ?

Le Renault Sport Clio Show d’Alger est une première tentative et si elle est couronnée de succès, j’aurai pour objectif de convaincre la filiale Renault Algérie de dupliquer cet évènement dans les principales villes algériennes. Cela demandera des investissements et un travail, mais ce sera absolument magnifique ! Pour le moment, l’objectif est de réussir ce premier exercice et s’asseoir ensuite autour d’une table pour voir comment peut-on dupliquer cette réussite.

Dans le monde, les modèles sport de la marque Renault cartonnent bien. Les ventes en témoignent. Pouvez-vous nous en parler ?

En effet ! Nous commercialisons, aujourd’hui, environ 50 000 Renault Sport dans le monde. Ce qui est intéressant est que cela permet à la marque Renault de s’internationaliser. Nos marchés historiques sont les marchés européens : la France, la Grande Bretagne, l’Espagne, mais nous développons de plus en plus la marque à l’international. Nous avons lancé, à titre d’exemple, la Renault Sandero RS en Amérique latine, précisément sur les marchés argentin et brésilien et nous nous développons, ici en Algérie, avec Clio GT Line.

Si nous arrivons à réaliser nos objectifs commerciaux, l’Algérie va être le deuxième marché de Renault Sport dans le monde après la France. C’est extrêmement important ! Les modèles sport sont ainsi un important vecteur d’internationalisation pour la marque Renault.

Y aurait-il, à terme, une Dacia Sport made by Renault ?

Je ne crois pas car le positionnement marketing de Dacia consiste à privilégier l’aspect familial de la marque. Elle est donc moins tournée vers la passion et plus tournée vers la raison.