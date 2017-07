Afin de réduire les émissions

L’aéroport de Heathrow opte pour la Nissan Leaf

Un des véhicules Nissan Leaf à l’aéroport de Heathrow

Le plus grand aéroport de Grande-Bretagne, Heathrow, a enrichi dernièrement sa flotte de 17 Nissan Leaf entièrement électriques, dont 12 qui seront exploitées par leurs équipes de sécurité et bagagistes, et 5 autres seront utilisées pour leur parc interne.

L’entreprise aéroportuaire britannique s’est engagée à constituer sa flotte de véhicules électriques ou hybrides d’ici 2020, selon un communiqué du groupe Nissan. Une décision prise par les responsables de l’aéroport Heathrow afin de réduire les émissions de CO2 et améliorer la qualité de l’air local. En introduisant les véhicules dans les pôles aériens hautement visibles et avec une excellente exploitation, les responsables de cette entreprise espèrent ainsi encourager ceux qui exploitent des milliers de véhicules autour du campus d’Heathrow à faire de même. Quelque 8000 véhicules seront autorisés à opérer au sein de cet aéroport. «Grâce à Heathrow 2.0, le plan de croissance durable souhaité est de placer Heathrow comme un aéroport mondial affichant une réduction des émissions de C02», a déclaré Peter Leeming, responsable de la stratégie opérationnelle à Heathrow. «L’objectif est de convertir à 100% les voitures et les petites fourgonnettes d’Heathrow en hybrides, et électriques d’ici 2020 avec des normes d’émissionss minimales pour les véhicules circulant sur la piste d’ici 2025», a-t-ajouté. Lancé en 2010, Nissan Leaf est le véhicule électrique le plus vendu dans le monde avec 260 000 unités sur les routes. Nissan a récemment introduit un nouveau modèle de batterie de 30 kwh, qui offre 26% de plus par rapport au modèle de la précédente génération, et jusqu’à 280 km avec une seule charge. «Nous sommes ravis de soutenir la culture de l’utilisation des véhicules sur place et l’amélioration de sa durabilité», a déclaré Darren Payne, directeur commercial de Nissan Motor (Grande-Bretagne). «Je suis sûr que cette initiative inspirera l’avancée de Heathrow en utilisant les véhicules électriques Nissan afin de réduire leurs émissions et leur coût de fonctionnement», a-t-il ajouté.

