L’accord final signé le 27 novembre courant

Les négociations entre le groupe Volkswagen et le gouvernement algérien pour l’implantation d’une usine de montage de véhicules de la marque sont arrivées à terme.

Il restait la dernière étape pour que le projet Sovac puisse être enfin du domaine du réel, et celle-ci interviendra le 27 novembre courant, où un protocole d’accord entre le constructeur allemand et le groupe Sovac sera paraphé.

Ceci, après que les Allemands aient demandé au gouvernement algérien de lui fournir une date pour la finalisation de ce projet.

«Les Allemands ont demandé une date et effectivement le groupe Sovac va signer le 27 novembre son projet de partenariat avec le groupe Volkswagen», selon une source du groupe Sovac.

Pour ce faire, une délégation du constructeur Volkswagen est attendue pour le 27 du mois en cours pour la signature de ce protocole qui porte sur la réalisation d’une usine de montage de véhicules en Algérie.

Le groupe Sovac a entamé ses négociations avec le ministère de l’Industrie et des Mines pour ce projet de montage de véhicules en Algérie en mars 2016. Un groupe de travail mixte était né et plusieurs rencontres ont eu lieu entre les différentes parties pour déboucher enfin sur cet accord final.

Ainsi, les marques Seat, Volkswagen et Skoda du groupe Volkswagen ont donné leur accord pour que leurs modèles soient aussi montés dans cette usine, précise par ailleurs notre source. Volkswagen a en effet la volonté d'entrer dans ce partenariat pour la fabrication de plusieurs types de véhicules.

Le groupe Sovac s’emploie à finaliser, sur un site qui s'étend sur une superficie de 15 hectares à Relizane, les travaux de réalisation de son usine, qui produira 100 000 véhicules/an pour un investissement de plus de 170 millions d'euros. La sortie de la première voiture des chaînes de montage de cette usine est prévue pour la fin du premier semestre 2017. Le groupe Volkswagen compte produire la Polo classique, la Skoda Octavia et le pick-up Amarok pour le marché local et international. Mais pas seulement : le constructeur allemand envisage éventuellement de procéder, à moyen terme, à la fabrication de pièces de rechange en Algérie avec d'autres projets.

Ainsi, le projet Sovac sera prêt dans les délais, soit avant le 31 décembre 2016, date limite fixée par le gouvernement qui a obligé les concessionnaires à investir dans l’industrie automobile, sinon disparaître.