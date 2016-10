Réagissez

L’homme d’affaires, propriétaire de Cima Motors et patron du groupe TMC qui s’est investi dans le montage de véhicules avec le sud-coréen Hyundai et qui a déjà «dépensé 10 milliards de dinars mérite tous les égards», a déclaré le wali de Tiaret hier, en marge de la 3e session de l’APW consacrée entre autres au budget prévisionnel pour 2017 et à l’issue d’une rencontre-bilan du 9e Salon national du cheval tenu du 28 septembre au 1er octobre 2016.

Abdeslam Bentouati, parlant des perspectives économiques dans la région, a ajouté que «des hommes de cette trempe méritent qu’on leur déroule le tapis rouge» puisqu’«il compte embaucher pas moins de 1500 ouvriers de divers horizons dont les jeunes diplômés de la ville et d’ailleurs».

Pour ce faire, il (M. Tahkout) a «recruté pas moins de 400 personnes pour l’aménagement du site et engagé 27 entreprises qui s’affairent pour rendre l’usine fonctionnelle à la date prévue». «La voiture de marque Accent et une autre ‘‘surprise’’ sortiront de l’ex-usine Sonitex à la sortie ouest de la ville le 1er novembre comme promis», a-t-il conclu. Côté surprise, on croit savoir que la 2e marque épousera les consonances locales…