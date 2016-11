Réagissez

L’Association des concessionnaires automobiles et agents agréés vient de changer de nom et devient l’Association des constructeurs et concessionnaires automobiles en Algérie, tout en gardant l’acronyme AC2A. Créé en 2006, l’AC2A souhaite, par ce changement, illustrer l’évolution de son ancrage dans l’économie algérienne. De par ce positionnement stratégique, l’AC2A apportera de nouvelles perspectives au secteur de l’automobile en Algérie, annonce l’association dans un communiqué. Pour l’AC2A, «l’automobile continuera d’apporter une valeur ajoutée fondamentale dans la création d’emplois et dans la diversité de ses investissements». «La pérennisation d’une véritable industrie structurante, le développement d’une sous-traitance efficace et dense mais aussi l’évolution des métiers naturels de l’automobile sont autant de nouveaux challenges que l’AC2A portera avec force et conviction», conclut l’association que préside Sefiane Hasnaoui.