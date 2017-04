Réagissez

Le concessionnaire automobile Eurl KIV procédera jeudi prochain à la signature d’un contrat de joint-venture pour le montage de véhicules avec le constructeur chinois KIV.

«Nous serions très heureux que vous acceptiez notre invitation pour rehausser de votre honorable présence le retentissement de cet événement important visé plus haut dans l’objet qui scelle à travers la création d’une joint-venture un accord entre notre entreprise et le partenaire étranger chinois pour la mise en commun de compétences spécifiques dans le domaine de montage de voitures.

Ce partenariat entre dans le cadre des dispositions réglementaires qui stipulent que les concessionnaires automobiles sont tenus d’installer une activité industrielle et ou/semi-industrielle ou toute autre activité ayant un lien avec le secteur automobile.» «Au-delà du partenariat économique, cette nouvelle alliance entre KIV et Foton marque une véritable coopération entre deux pays», estime le directeur général de cette entreprise dans le communiqué. Ce dernier note la présence à cet événement des ministres du Commerce et de l’Industrie et des Mines, ainsi que l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie.