Kia Motors : Le Sportage décroche l’«Ideal Vehicle Award»

Le très racé Kia Sportage a décroché l’«Ideal Vehicle Award» (IVA) 2017 d’AutoPacific aux Etats-Unis, en obtenant les meilleures notes dans la catégorie des crossovers SUV compacts.

Le prix IVA est la deuxième distinction décernée au Sportage par AutoPacific, après le «Vehicle Satisfaction Award» (VSA) qui lui a été attribué précédemment cet été. Le prix IVA d’AutoPacific repose sur une enquête menée auprès de plus de 54 000 propriétaires de véhicules neufs AM2016 et AM2017, 90 jours après leur achat.

Cette enquête porte sur 15 caractéristiques-clés que ces propriétaires aimeraient modifier sur leur véhicule, parmi lesquelles le confort de suspension et la tenue de route, les rangements intérieurs, les équipements de sécurité, la puissance et l’accélération, ainsi que les technologies embarquées. Les véhicules totalisant le moins de demandes de modification sont couronnés de l’IVA.

«Nous sommes honorés d’apprendre que le Sportage a décroché l’’’Ideal Vehicle Award’’ d’AutoPacific, ce qui nous conforte dans notre mission visant à proposer à nos clients des produits de classe mondiale», explique Orth Hedrick, vice-président de la planification produit chez Kia Motors America. «Le Sportage de quatrième génération se veut la déclinaison la plus réussie de notre modèle-phare, conjuguant désormais à merveille un design affûté, une commodité intelligente et des équipements de sécurité d’avant-garde», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Kia Motors a été désigné nouveau partenaire officiel de l’UEFA Europa League. Ce contrat de partenariat, d’une durée de trois ans, débutera avec la saison 2018/19 et se prolongera jusqu’à la finale de l’UEFA Europa League en 2021.Kia Motors et l’UEFA organiseront en outre le premier «Trophy Tour» (tournée du lien direct avec ses clients existants et potentiels dans le monde entier afin de découvrir ce trophée mythique, et de rencontrer quelques-unes des légendes du football.

Kia invitera également de jeunes fans venus de toute l’Europe à participer à des compétitions en vue de devenir porteurs de ballon officiel pour les matchs de la saison. «Nous sommes absolument ravis de continuer à travailler avec l’UEFA et à partager ainsi les valeurs, l’engagement et la passion portés par le football.

Ce partenariat nous offre une opportunité unique d’accroître encore la notoriété de la marque Kia au niveau mondial, tout en séduisant un vaste public de passionnés de football», a déclaré Tae-Hyun (Thomas) Oh, vice-président exécutif et COO de Kia Motors Corporation.