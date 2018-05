Kia Aldjazaïr : Livraison des premières RIO MIB

Réagissez

Kia Aldjazaïr, filiale de Global Group, a livré le 28 avril dernier les premières unités du modèle RIO, assemblées à Batna, au sein de l’usine Gloviz. L’annonce en a été faite lors d’une conférence de presse que la filiale de Global Motors a organisée au niveau de son showroom de Bordj El Kiffan.

L’entrée de gamme de la RIO, la LX assemblée à Batna, est proposée à un tarif de 1 790 000 DA TTC avec une garantie de 5 ans (ou 100 000km), avec possibilité d’un financement bancaire soit auprès des banques nationales ou des banques privées : AGB, CPA, BNA, El Baraka, SGA, Trust, Essala. Celle-ci dispose de l’ABS, 2 airbags, de régulateur-limiteur de vitesse, de système Isofix à l’arrière et des rétroviseurs extérieurs électriques. La nouvelle KIA RIO est proposée en deux motorisations 1.4 et 1.6 litre, développant respectivement 100 et 123 CH de puissance. La boîte automatique est également dispo-nible sur les finitions : Confort, confort+, EX Motion, et EX Black Package.