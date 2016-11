«J’envisage d’ouvrir un grand showroom multimarques»

Réagissez

Quelles sont les prochaines nouveautés qui seront importées

La nouvelle gamme des casques Shark 2017 est déjà mise en vente dans notre réseau de distribution en Algérie. Prochainement, on mettra sur le marché la marque SW Motec, l’équipement pour BMW, et Honda et toute la gamme casque Shark 2017. Pour ce qui est des équipements de sécurité, la gamme gants, vestes et les pantalons pour hiver sont déjà arrivés cette semaine. On a ramené notamment une gamme de veste homologuée et pas chères pour les petits scootéristes.



Sur quels critères vous faites le choix de vos fournisseurs

La qualité de ses produits et service après-vente et le prix qui convient aux conducteurs de motocycles en Algérie.



Y aura-t-il d’autres accords avec d’autres fournisseurs. Si oui, lesquels ?

Oui, j’ai signé lors de ce salon d’autres contrats avec des fournisseurs de renommé mondial. Toutefois, par secret professionnel, je préfère taire pour le moment l’identité des fournisseurs avec lesquels j’ai conclu ces contrats.



Peut-on connaître vos perspectives en termes d’investissements

J’envisage d’ouvrir prochainement un grand showroom multimarques dédiés à l’accessoire et équipements de sécurité.

Ces équipements seront importés des fournisseurs ayant un label de grandes marques européennes.

Les passionnés de motos apprécieront certainement le vaste choix qui leur sera proposé dans cet espace : tenues, pièces de rechange homologuées et de nombreux autres accessoires pour les deux roues.