Le groupe Ival, distributeur des marques italiennes en Algérie, a annoncé hier l’arrivée et la commercialisation du nouveau (4e génération) Fiat New Doblo. «Fiat New Doblo apporte à coup sûr une contribution majeure au développement de l’activité du transport mixte en Algérie», estime Ival dans un communiqué, pour lequel «cette gamme de Fiat Professional, distribuée dans plus de 80 marchés internationaux, est conçue afin de surclasser ses pairs dans sa catégorie en termes de performance, de qualité fonctionnelle, de capacité de charge, de productivité, d’efficience énergétique et de réduction du prix de revient au kilomètre.»

Le concessionnaire précise que le New Doblo est disponible à la vente à partir de 2 640 000 DA/TT et il propose pour ce VU une gamme complète de sa catégorie, avec quatre versions de carrosserie (Combi Long x2, Combi Court x2). Le nouvel utilitaire phare de Fiat Professional offre un intérieur et un extérieur entièrement relookés.

Le dessin original du capot désormais plus effilé, faisant écho au toit incurvé, se dégage d’un avant plus moderne et plus marquant, accusé par de nouveaux pare-chocs et une calandre plus massive. De nouveaux blocs optiques arrière amplifient l’horizontalité de la silhouette. A l’intérieur, le nouveau Doblo se distingue par un relooking complet de l’habitacle portant sur le tableau de bord, les garnissages, et le volant.

Le véhicule est adapté à un large spectre d’utilisations grâce à une charge utile maximale de 1 tonne et à un volume de plus de 5 m³. Sur le plan de la performance, cet utilitaire reconduit le recours à une suspension arrière indépendante bi-link, gage d’un confort et d’une tenue de route supérieurs indifféremment des conditions de conduite et du chargement.

Sous le capot du Doblo, un moteur Multijet turbo diesel de 1,3 litre de 90 ch. Sur le plan de la sécurité, Ival estime que son nouvel utilitaire assure «une tenue de route homogène», notamment par la présence d’origine de systèmes électroniques de contrôle de stabilité, des airbags frontaux et des airbags latéraux avant qui protègent la région de la tête et du thorax.