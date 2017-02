Réagissez

L’implantation du constructeur de véhicules allemand BMW en Algérie se précise.

D’après une source proche du dossier, qui a parlé la semaine dernière de «négociations avancées» entre la marque allemande et son représentant algérien, Luxury Motor Works (LMW), cette fois-ci c’est le wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, qui a fait état des intentions de BMW d’installer une usine dans la zone industrielle de Bordjia.

«Une usine de montage de véhicules de marque allemande BMW sera réalisée dans la wilaya de Mostaganem, en partenariat algérien (Groupe Mehri), émirati et allemand», a indiqué samedi dernier M. Temmar, qui a signalé que le projet est en phase de préparation du dossier commercial et d’achèvement des études et que les travaux seront lancés le premier semestre de l’année en cours. Si pour le moment rien n’est encore concret, Luxury Motor Works parle effectivement de «projet industriel à l’étude».

Reste que tout semble ficelé du côté du Groupe Mehri, si l’on en croit les déclarations du fils de l’homme d’affaires, Djillali Mehri, Djamel Mehri, qui avait annoncé en novembre dernier à un journal local que «nous sommes actuellement à la phase de présélection pour adopter les capacités, les spécifications et le modèle à produire ici à Mostaganem». Le Groupe est en train de finaliser les études qui vont accompagner le dossier qui va être déposé au ministère de l’Industrie au cours du 1er trimestre 2017, avait-il précisé.