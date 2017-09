Industrie automobile : Une forte délégation allemande à Alger fin septembre

Réagissez

Une délégation de plusieurs entreprises allemandes séjournera en Algérie du 26 au 28 septembre dans le cadre d’un voyage d’affaires et B2B dans le domaine de l’automobile.

La pièce de rechange sera l’un des sujets phares de cette rencontre, rapporte notre confrère de Dzmotion.com, citant le site Latribune.fr. Selon la même source, le nouveau ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie auquel il a exprimé son souhait d’établir une coopération avec les entreprises allemandes dans le domaine de la formation. Le ministre a souhaité l’établissement d’une coopération avec les organismes et les entreprises allemandes pour assurer une formation au profit de cadres du ministère en charge de la gestion des dossiers des investissements, y compris pour les responsables des services décentralisés, ainsi que dans le domaine de la cartographie géologique. La rencontre a été, selon la même source, l’occasion pour les deux parties de se féliciter de la qualité des relations bilatérales, notamment dans les secteurs industriel et minier, à la lumière des conclusions de la 6e Commission économique mixte tenue à Alger en février dernier. Cette commission mixte algéro-allemande a pour objectif de promouvoir le partenariat économique bilatéral et les programmes de coopération à l’adresse des petites et moyennes entreprises (PME). Des entreprises allemandes avaient, à cette occasion, exprimé leur intérêt pour plusieurs filières industrielles algériennes soutenant la politique de diversification économique, à l’exemple de l’industrie mécanique, la sous-traitance automobile, la chimie et l’industrie pharmaceutique.