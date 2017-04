Réagissez

Le cahier des charges rectifié et clarifié sera présenté le 2 mai au gouvernement, en même temps que celui de la pièce de rechange.»

C’est ce qu’a indiqué hier, le ministre de l’Industrie et des Mines lors d’une visite d’inspection à Chlef, précisant que le cahier des charges «sera clarifié et corrigé s’agissant de l’article ayant trait au CKD et SKD». Le gouvernement a, il y a quelques jours, reporté l’examen de quatre projets de montage industriel dans le secteur de l’automobile.

Il s’agissait de Nissan Algérie, du groupe Hasnaoui, de Saipa et Suzuki du groupe Tahkout et de Kia du groupe GMI (Global Motors Industry) auxquels le Conseil national de l’investissement (CNI) n’a pas donné le feu vert. La décision venait du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en personne qui a, selon nos sources proches de ce département, demandé de revoir le cahier des charges régissant l’activité de montage automobile.