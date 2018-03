Inauguration d’un nouveau site de son agent Cap Matifou Auto

Réagissez

Renault Algérie a inauguré,dimanche, un nouveau site de son agent, la Sarl Cap Matifou Auto qui appartient à la famille Belkacemi.

La cérémonie d’inauguration de cette nouvelle «affaire» s’est déroulée en présence du directeur général de Renault Algérie, André Aboud, du directeur commercial de Renault, Hichem Nacer Bey, du responsable de Cap Matifou Auto, Khaled Belkacemi, ainsi que de tout le staff de cette concession.

Le site n’est autre que l’ancien showroom de Saïda Algérie (Citroën) qui est situé sur la RN24 Rassota Tranche N5 groupe propriété 330-98 Bordj El Kiffan.

C’est un site de 1200 m2 qui se compose d’un vaste show-room de 600 m2 dont 150 m2 dédiés pour la marque Dacia, un espace de 350 m2 pour l’atelier mécanique, 90 m2 pour le magasin de la pièce de rechange, 75 m2 pour Renault minute service et un espace livraison de 25 m2

Intervenant à l’occasion, le DG de Renault Algérie s’est dit «fier» d’avoir inauguré «la première affaire» depuis qu’il a été désigné à la tête de la marque au losange en Algérie. Surtout que celle-ci intervient, comme il l’a rappelé, «dans un contexte d’un marché chahuté suite à l’arrêt des importations de véhicules neufs». Mais, a-t-il ajouté, cette affaire prouve qu’on fait preuve de «professionnalisme et de confiance mutuelle pour développer du business» avec la famille Belkacemi.

Entre Renault Algérie et Cap Matifou, c’est 10 ans de vie commune. Après la signature de son contrat entre Renault Algérie, Cap Matifou Auto a débuté son activité en mars 2008, et depuis lors elle a vendu 7300 véhicules des modèles Renault et Dacia. Pour le service après-vente, ses ateliers ont enregistré 40 777 entrées depuis 2008.

Côté postes de travail, cette concession a démarré avec 11 salariés, et elle atteint aujourd’hui 34 dont la moyenne d’âge est de 35 ans et avec un taux de féminisation de 45%.

Comme priorité pour 2018, Renault Algérie compte mettre le paquet sur le développement de l’activité de l’après-vente, en garantissant la meilleure qualité de service aux clients en vente et après-vente. Comme elle compte maintenir le développement des compétences des équipes (formation et ménagement métiers) et le déploiement de la nouvelle identité visuelle : Renault store extérieur.