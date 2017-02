Importation de véhicules : Gel des domiciliations bancaires pour propre compte

Réagissez

La Banque d’Algérie a instruit les banques et les établissements financiers à geler, à compter du 2 février 2017, toute domiciliation d’importation de véhicules par les entreprises pour propre compte, en attendant la mise en place d’un nouveau mécanisme d’encadrement, a appris l’APS auprès de cette institution financière.

«Il est porté à la connaissance des banques et établissements financiers que les autorités compétentes s’apprêtent à mettre en place un nouveau mécanisme d’encadrement des importations de véhicules par les entreprises pour propre compte», selon la note adressée par la Banque d’Algérie aux banques et établissements financiers.

«Dans l’attente de la mise en place de ce mécanisme, les banques et les établissements financiers sont invités à geler, à compter du 2 février 2017, toute domiciliation de ce type d’importation», poursuit la note. Les présidents-directeurs généraux et les directeurs généraux des banques et établissements financiers «sont priés de veiller à une application rigoureuse» de cette note, affirme encore la Banque d’Algérie.