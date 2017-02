Réagissez

- Quelle analyse faites-vous du marché algérien de l’automobile dans le cas où l’attribution des licences d’importation serait retardée ?

La situation est déjà compliquée ces dernières années pour le marché de l’automobile, aussi un retard dans l’attribution des licences pour l’année en cours contribuera à le chambouler davantage. Cette situation risque de durer, surtout si les volumes des quotas 2017 sont revus à la baisse. Aujourd’hui, les clients particuliers et les flottes ont des difficultés à trouver les modèles dont ils ont besoin, il suffit de jeter un coup d’œil aux tarifs affichés par les différents concessionnaires.

L’offre se rétrécit. Cette situation va encore constituer une opportunité pour les produits montés localement avec un choix limité pour les clients. C’est vraiment restreint en termes de gamme ou même de montée en gamme. Cette situation où l’offre est inférieure à la demande va inévitablement conduire à une augmentation des prix pour plusieurs raisons économiques, entre autres le fait de supporter la sous-activité.

Tout cela en attendant l’entrée en production des nouveaux projets annoncés pour le courant de cette année. Les porteurs de projets non validés des marques concernées auront davantage de difficultés sachant que les quotas seront encore réduits, d’où le risque de sous-activité avec toutes les conséquences que cela va entraîner, dont la suppression d’emplois en attendant que le marché revienne à un meilleur niveau.

- Quelles serait justement la nature de ces conséquences ?

S’il ya un grand retard dans l’attribution des licences, les conséquences seront lourdes pour les concessionnaires sur le plan économique. Il y aura inévitablement des suppressions d’emplois. Chaque concessionnaire tentera de fonctionner avec un minimum d’effectif. Certains tenteront un redéploiement et une dynamique à travers l’activité après-vente et la commercialisation de pièces de rechange. Sachant que le parc a besoin d’entretien, et c’est l’occasion de reconquérir les clients à travers le SAV. Les plus petits vont subir encore davantage au point d’arriver à cesser leur activité ou à revoir leur plan de charge, et surtout à freiner certains investissements.

Et là, je parle également des agents distributeurs affiliés à des marques qui continuent de leur demander d’investir à un moment où l’activité est en-dessous du seuil de rentabilité au vu des volumes réalisés. Une des conséquences, aussi, est le report du Salon international de l’automobile au second semestre de l’année 2017, car il ne faut pas oublier que c’est un événement important dans le calendrier, au même titre que la Foire internationale d’Alger.

- Quelles seraient les solutions pour éviter de telles conséquences ?

Si le cahier des charges régissant la vente des véhicules d’occasion aboutit rapidement, cela permettra à certains concessionnaires de se redéployer dans le ce créneau. Le seul problème, c’est que cette activité nécessite des moyens importants pour favoriser la reprise des véhicules d’occasion, leur remise à niveau et leur revente dans les normes. Le marché continuera à subir les effets de tous ces changements, en attendant la mise en service des nouveaux projets de production pour permettre au fur et à mesure d’améliorer la situation du marché de l’automobile qui va se clarifier à partir de la fin l’année 2018 ou du premier semestre 2019.

Aussi, les structures concernées se doivent de délivrer les licences dans les délais pour permettre à chaque concessionnaire de planifier ses programmes et au marché de fonctionner au moins avec un minimum, en attendant que les projets de production annoncés entrent en phase de montage pour contribuer à satisfaire la demande locale.