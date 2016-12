Réagissez

Le directeur général de GMI et le directeur de HMC chargé de l’Afrique et du Moyen-Orient en compagnie du staff de GMI

Après le montage du fourgon Hyundai H350 dans son usine de montage à Batna, Global Motors Industries (GMI) se lancera dans le montage de bus en 2017.

Le directeur général de GMI, qui animait hier une conférence de presse sur son stand au salon Autowest, a tracé ses ambitions et révélé le business plan de son entreprise. «Nos produits vont de la gamme véhicules utilitaire à lourds, mais nous prévoyons de produire des busl’année prochaine», a indiqué le directeur général de GMI, Ho Guen Park. Pour ce faire, GMI va carrément lancer une autre usine de montage dédiée à cette catégorie de véhicules.

«On va avoir plusieurs lignes de montage et on va lancer une autre usine pour le montage des bus», a précisé Ho Guen Park, qui a également annoncé son intention d’augmenter le nombre de véhicules sortis de l’usine de Batna, de 5000 prévus pour l’année prochaine à 15 000 unités à l’horizon 2020 et s’investir dans la recherche et le développement. «En tant que Coréen, je suis sûr que je suis le premier dans l’industrie en Algérie et GMI sera toujours le premier à faire le pas», a-t-il indiqué. HO Guen dit «supporter» la politique initiée par le ministère de l’Industrie, qui a invité les représentants des marques à investir dans le montage et la fabrication de véhicules.

«Jeune et petite entreprise mais pleine d’énergie et d’ambitions, GMI grandira avec l’Algérie», a-t-il lancé. GMI compte aussi renforcer prochainement son réseau de vente à travers le pays par l’ouverture d’agences. «Nous allons élargir notre gamme à l’avenir pour répondre aux attentes des clients algériens», Ainsi compte-t-il de passer de 11 points de vente existant actuellement à 30 l’année prochaine.

Et dans cette optique, il a déjà lancé des «véhicules ateliers mobiles» pour assurer le service après-vente à ses clients. Interrogé s’il compte lier des partenariats avec les partenaires de Hyundai Motors Company (HMC) en Corée, Ho Guen Park s’est dit contre cette option : «C’est vrai que nous avons des partenaires en Corée, mais le plus important est de trouver localement des sous traitants pour fabriquer des pièces en Algérie.»

GMI a ouvert hier les commandes pour la commercialisation du H350 produit localement et prévoit sa livraison pour janvier 2017. Le directeur général chargé de la région Moyen-Orient et Afrique, Gyu Won (Kivin) Kwon s’est dit «très heureux» de nous montrer ce modèle produit localement, promettant de «devenir la marque automobile la plus aimée et le partenaire industriel le plus fiable». Il est à noter que Hyundai Motors Algérie HMA ne figurera en tant que second distributeur de Hyundai Trucks et bus en Algérie. Le constructeur coréen a décidé d’en garder qu’un seul, GMI, a révélé son directeur général.