Hyundai : Le Kona officiellement dévoilé

Réagissez

Le constructeur coréen, Hyundai Motor, a officiellement dévoilé les premières images de son SUV Kona dans le but de renforcer sa gamme de SUV d’ici 2020.

C’est un petit SUV urbain qui arbore un style moderne qui va certainement concurrencer les autres modeles de sa catégorie, tels le Renault Captur et le Peugeot 2008, le Nissan Juke et Toyota C-HR. Le Kona, dont les ventes ont déjà débuté en Corée du Sud, est équipé d’un moteur 1.6 essence turbo ou 1.6 diesel, a déclaré la société dans un communiqué. Au Etats unis et en Europe, le Kona sera lancé durant la moitié de l’année, précise-t-on.

«Le marché mondial des SUV a progressé d’une moyenne de 20% au cours des sept dernières années. En particulier, les fabricants mondiaux sont entrés récemment sur le segment B du marché des SUV pour tenter d’avoir une plus grande part», a déclaré le vice-président de Hyundai Motor, Chung Eui-sun, dans un communiqué.

Le segment B du marché des SUV à travers le monde a fortement augmenté au cours des sept dernières années, en grimpant de 485.000 unités vendues en 2010 à 4,64 millions d’unités en 2016. Il devrait progresser de 19% à 5,54 millions d’unités cette année, selon la société d’études de marché IHS.

Hyundai Motor projette de diversifier sa gamme de SUV en lançant divers modèles, du segment A au segment E, et des SUV électrique, à hydrogène et à haute performance pour répondre aux diverses demandes sur le marché mondial. Dans la première moitié de 2018, le fabricant automobile ajoutera un SUV Kona entièrement électrique et un crossover électrique à hydrogène dans sa gamme de SUV, comprenant à l’heure actuelle les SUV Creta, Tucson, Santa Fe et Max Cruz, précise-t-on dans le communiqué. Au deuxième semestre, des modèles Kona équipés de moteurs 1.0 essence turbo GDi et 1.6 essence turbo seront disponibles en Europe. Le modèle diesel 1.6 devrait être lancé l’année prochaine.