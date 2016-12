Réagissez

Hyundai s’emploie à débuter la commercialisation au Moyen-Orient de sa voiture hybride, IONIQ, et cela avant la fin de 2016, suite au lancement officiel des ventes mondiales de ce modèle en juillet.

Présenté pour la première fois au Salon de l’automobile de Genève en mars 2016, IONIQ est le premier véhicule conçu de A à Z par Hyundai.

Pour le concevoir, l’architecture partagée du véhicule permet de choisir entre trois des plus sûres technologies de carburants alternatifs : hybride, plug-in hybride ou tout-électrique.

Les livraisons des voitures hybrides et électriques débuteront dans certains marchés d’Afrique et du Moyen-Orient à la fin de 2016, à commencer par les pays du golfe persique, l’accent étant mis principalement sur le modèle hybride, avance le constructeur.

«Il n’y a guère de doute que les carburants alternatifs alimenteront les voitures dans un avenir très proche, mais le chemin pour y parvenir n’est toujours pas clair», a déclaré Mike Song, chef des opérations de Hyundai Africa and Middle Est. «Nous nous attendons à ce que l’industrie automobile va progressivement se convertir vers l’énergie électrique comme l’option la plus propre, la plus efficace. Mais la plus grande question est de savoir comment nous pourrons générer et stocker l’énergie pour les moteurs électriques ?» a-t-il indiqué.

Les IONIQ hybrides sont dotés tous deux du moteur à essence GDI Kappa de 1,6 litre de Hyundai, adapté à l’application hybride. Dans le plein hybride, le moteur à essence est couplé à un moteur électrique de 32 kW, le système livrant une puissance combinée de 103,6 kW et jusqu’à 265 Nm de couple, alors qu’une batterie de lithium-ion de 1,56 kWh positionnée sous les sièges arrière permet une conduite en tout électrique.