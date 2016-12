Réagissez

Cima Motors, qui est présent pour la première fois dans un Salon de l’Autowest, a mis le paquet sur le plan de sa participation, en débarquant avec toute la gamme de véhicules «assemblés au niveau de l’usine» Tahkout Manufacturing Company (TMC), à Tiaret.

Le vice-président du groupe Tahkout, Bilel Tahkout, qui a animé une conférence de presse dans la soirée de mercredi dernier, s’est dit «très fier» d’y participer avec ses produits, rappelant «les engagements pris sur l’installation de l’usine qui est faite en un temps record». «C’est le fruit d’une vision stratégique de Monsieur Mahieddine Tahkout», a-t-il estimé. Cette usine totalise aujourd’hui pas moins de «5000 unités assemblées, disponibles à la commande pour une livraison, au plus tard en 45 jours», selon le conférencier.

Cima Motors dédie tout un stand aux huit modèles assemblés dans l’usine de Hyundai de Tiaret et dont certains sont habillés aux couleurs de l’Algérie. On y retrouve de la i10 1.2l, i10 Sedan, 1.2 l ess, l’Accent RB 4 portes 1.4l BVN, Elantra 1.6l ess BVN, Elantra 1.6l BVA, Creat 1.6 crdi 4X2 BVN, Creat 1.6 l BVA et le Tucson 2.0 l «Ces véhicules sont disponibles à la commande à des prix très conccurentiels au Salon, mais aussi au niveau des 34 points de ventes 3S que compte Cima motors», avance Tahkout, le responsable du groupe Tahkout reste inébranlable et imperturbable face à ce qui se dit au sujet de ces véhicules, notamment du fait de l’étiquette affichant la TVN collée à leur bare-brise. «Ce sont des véhicules assemblés à Tiaret» s’est il contenté de répondre lorsqu’il est interrorgé. Non sans omettre même d’afficher de grandes ambitions, quant aux capacité d’assemblage de l’«usine» de Tiaret, puisque selon lui «celle-ci compte atteindre les 60 000 unités en 2017 (année pleine)». Et même pour ce qui est du réseau, le concessionnaire espère atteindre un total de 60 agents à la fin 2016 et pas moins de 70 d’ici fin janvier 2017.