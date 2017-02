Réagissez

La validation officielle du projet d’usine de verre plat de Hyundai Motor Algérie (HMA), filiale du pôle Automotive du groupe Cevital, par le ministère de l’Industrie et des Mines n’est qu’une question de temps.

C’est du moins ce qu’a laissé entendre, hier, le directeur général de HMA, Mehdi Brihmat, lors d’une conférence de presse à la succursale de la marque à Oued Smar, précisant que «le ministère de l’Industrie m’a rassuré quant à l’acceptation de la validation de ce projet industriel, il reste juste sa notification». Répondant au cahier des charges, cette usine de production de verre automobile de HMA est située à Larbaâ, dans la wilaya de Blida, et s'étale sur une superficie de 3800 m². Cet investissement d'une valeur de 700 millions de dinars est capable de produire près de 8000 unités/jour, entre vitres latérales, lunettes arrière, glaces arrière et déflecteurs. «Avec un taux d’intégration dépassant les 90%, et une qualité normalisée CE par l’organisme Iinisma, HMA espère satisfaire largement la demande ainsi que les cahiers des charges du marché local», affirme M. Brihmat. L’usine, inaugurée en 2016, emploie actuellement 70 personnes et vise à fournir différents constructeurs en équipements. HMA évalue la demande pour le vitrage latéral à 370 000 unités par an, pour les déflecteurs à 200 000 unités par an, tandis que les lunettes arrière représentent un marché de 85 000 unités/an. A terme, l’entreprise pourra aussi fabriquer du verre bombé, pouvant servir pour les pare-brise.

«HMA est là, fonctionne normalement»

Cela étant, le directeur général de HMA a par ailleurs tenu à mettre fin à toutes les rumeurs colportées, ici et là, faisant croire que cette filiale du groupe Cevital risque de disparaître. «HMA est là, elle fonctionne normalement. Nous sommes en phase de restructuration et nous avons notre agrément définitif et le ministère de l’Industrie a validé notre projet», a-t-il rassuré. L’orateur rappelle que HMA existe depuis 20 ans et que ce sont, selon lui, pas moins de 500 000 unités de la marque qui ont été vendues sur le marché. Cependant, il n’a pas manqué de saluer la réactivité de certains concessionnaires qui ont pu monter leur projet industriel, citant Tahkout Manufacturing Company (TMC) qui a eu, selon lui, «le mérite de lancer des projets industriels et de définir une stratégie».

Il estime que HMA a sa propre stratégie : «C’est un groupe industriel par excellence.» Interrogé si HMA maintient ses ambitions dans le montage automobile, M. Brihmat a indiqué que «les négociations sont toujours en cours, sauf que nous avons décidé de diversifier nos cartes». A ce titre, il a annoncé l’ouverture, dans un avenir proche, d’un magasin central de la pièce de rechange. Son coût d’investissement est de 1,5 milliard de dinars. HMA s’emploie, par ailleurs, à reconfigurer tous ses ateliers aux normes du constructeur et le lancement, au cours du deuxième semestre, d’une académie de formation dans les métiers de l’automobile. HMA compte en outre concentrer ses l’activités sur l’après-vente, en mettant en place des contrats de service. «Nous devons mettre la barre très haut au niveau de l’après-vente et de la pièce de rechange», a-t-il indiqué, annonçant l’agrément d’autres agents 2S dans les prochains jours. Pour le conférencier, «le réseau est en train d’être redessiné pas pour le volume, mais pour apporter un aspect qualificatif pour la satisfaction des clients».