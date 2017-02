Réagissez

Des véhicules de la marque japonaise Suzuki seront montés en Algérie à partir de mars prochain.

C’est le wali de Saïda, Djelloul Boukarabila, qui l’a annoncé lors d’une réunion, tenue dimanche soir, soulignant que ce projet sera concrétisé par le groupe Tahkout dans la zone industrielle du chef-lieu de wilaya. Djelloul Boukarabila a ajouté avoir reçu, dimanche, une délégation composée du représentant du groupe Tahkout et de membres de la firme japonaise Suzuki pour débattre des dispositions du lancement du montage de ce type de véhicules, selon l’APS.

Basée sur le site de l’ex-Prometal, cette usine aura à procéder au montage de deux modèles de véhicules de tourisme, la Suzuki Alto et la Swift, durant le premier trimestre de l’année en cours, selon la cellule d’information de la wilaya. Le projet devrait générer, dans une première étape, 400 emplois au profit des jeunes de la région, a ajouté le wali.

D’ores et déjà, neuf ingénieurs étrangers ont lancé, la semaine dernière, les travaux de terrassement du terrain où sera réalisée l’usine de montage. Les initiateurs du projet se sont engagés à produire 15 000 véhicules par an dans une première étape, pour atteindre les 100 000 véhicules/an dans un délai de cinq ans. Outre le montage de ce type de véhicules, il est prévu également la fabrication sur ce site de moteurs et de boîtes de vitesse de ces deux marques.