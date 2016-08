Groupe Renault Algérie : Sandero Stepway, made in bladi, officiellement lancée

Réagissez

Renault Algérie l’a officiellement lancée le 23 juin dernier lors d’une cérémonie qui s’est tenue au showroom de la marque à El Biar (Alger), où a été exposé le nouveau-né de l’usine d’Oued Tlelat (Oran), après celui de la Renault Symbol depuis novembre 2014.

Le DG de Renault Algérie, Guillaume Josselin, s’est dit «fier de présenter ce second modèle produit dans l’usine d’Oran, en respectant le planning», lors de cette cérémonie où étaient présents tout le staff directionnel de Renault Algérie ainsi que le DG de Renault Algérie Production, Bernard Sonhilac. D’abord un bref historique sur l’introduction de la marque Dacia en Algérie. C’était en 2005, rappelle la responsable de la marque, Mlle Sarah Benarab. Et 2015 c’était son 10e anniversaire que Renault Algérie avait d’ailleurs fêté avec ses clients avec beaucoup de faste. «Jusqu’à cet événement, plus de 250 000 modèles de Dacia ont été vendus sur le marché», indique Melle Benarab, qui souligne que depuis 2008, «le volume des ventes de la Sandero a été multiplié par 12, alors qu’en 2015 elle a eu 16% de part de marché, et s’est placée en seconde position sur le marché».

C’est sous un nouveau slogan, «Aya Nrouhou» que s’est effectué le lancement de la Sandero Stepway Extrême made in Algéria et avec laquelle Renault Algérie compte séduire beaucoup de clients dès l’ouverture des commandes, en ce mois de juillet, pour des tarifs non encore divulgués.

Sachant que ce modèle est très prisé par les jeunes actifs et la gent féminine pour son accessibilité, son rehaussement et son design attrayant. Surtout que ce modèle produit à Oran est, selon les responsables du groupe Renault, équipé des dernières technologies afin de satisfaire les exigences du client algérien. Nouvelle Dacia Sandero Stepway Extrême offre un confort accru par rapport à la version importée, grâce à l’accoudoir central avant, au volant en cuir, au radar de recul et au GPS dont elle dispose. Le Groupe Renault reste d’ailleurs le seul constructeur automobile en Algérie à commercialiser des véhicules équipés d’un système GPS. La grande nouveauté, c’est aussi côté moteur. En plus du bloc essence 1.6 MPI, développant 80 chevaux, Renault Algérie prévoit une motorisation diesel 1.5 dCI développant 85 chevaux.

La Nouvelle Dacia Sandero Stepway Extrême est fabriquée dans le respect des normes internationales de qualité et de sécurité. Par ailleurs, des tests de roulage ont été réalisés à travers les routes algériennes, dans les conditions réelles d’utilisation. Éligible au crédit à la consommation, puisque produite localement, Dacia Sandero Stepway est garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres sur l’ensemble du réseau Renault Algérie. Elle bénéficie de la première révision gratuite au sein des structures SAV du réseau Renault Algérie.