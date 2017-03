Réagissez

Le groupe PSA et ses partenaires, EASA et Nordex, viennent de signer un contrat d’assemblage qui permettra au groupe d’accélérer son offensive dans les véhicules utilitaires légers (VUL) en Amérique latine.

Selon le site internet du groupe PSA, l’assemblage démarrera au second semestre 2017 sur le site industriel de Nordex, à Montevideo (Uruguay). D’une capacité de 6 000 véhicules/an, la production sera, selon la même source, principalement destinée aux marchés brésilien et argentin. Le groupe PSA a l’ambition de doubler ses ventes VUL dans la région, pour atteindre les 60 000 à l’horizon 2021. Leader sur le marché des véhicules utilitaires en Europe, avec une part de marché de 21,3 % à fin février 2017, le groupe PSA déploie à présent son offre commerciale VUL en Amérique latine. Le groupe lancera 16 nouveaux modèles dans la région d’ici 2021, dont plusieurs utilitaires, comme les nouveaux Peugeot Expert et Citroën Jumpy.

Le marché VUL, très prometteur sur ces marchés, avec un potentiel d’un million de véhicules par an, représente une opportunité pour dynamiser la croissance du groupe en Amérique latine. En 2016, le groupe PSA a mis en place une structure régionale dédiée au segment VUL, pour proposer des produits compétitifs adaptés aux usages, ainsi que des prestations de qualité de service au meilleur niveau pour nos clients professionnels, aussi bien dans la vente que dans l’après-vente. «Assembler en Uruguay, au plus près de nos marchés cibles, permettra de proposer une nouvelle offre compétitive pour nos clients», explique le groupe.«Le groupe PSA a accompli un formidable redressement dans la région ces dernières années et ce partenariat s’inscrit dans la Core Model Strategy du plan Push to Pass. Il illustre le business model pertinent, que le groupe développe en Amérique latine pour une croissance rentable»¸ selon Carlos Tavares, le P-DG du Groupe.