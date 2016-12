Réagissez

Sur son stand du 16e Salon automobile AutoWest, au Centre des conventions à Oran, Nissan Algérie expose une gamme «exceptionnelle» de véhicules, à savoir les SUV Qashqai et le célèbre X-trail, mais également sa gamme touristique, la Micra, et enfin la berline Sunny.

Ces deux derniers modèles sont disponibles à la commande et sont conformes aux nouvelles règles de sécurité des véhicules, fixées par le gouvernement.

La berline Sunny 1.5 essence, disponible en boîte manuelle, est proposée sous deux finitions : la Sunny Visia avec comme équipements de série et la Sunny Acenta Pack, qui dispose d’équipements supplémentaires, tels que : jantes en alliage 15’’, rétroviseurs électriques ton carrosserie et des vitres électriques. Ils sont proposés successivement aux prix de 1 760 000,00 DA et 1 960 000,00 DA. La citadine Micra 1.2 essence est disponible en boîte manuelle sous deux finitions : la Micra Visia, avec comme équipements de série ABS, EBD, direction assistée, double airbag, régulateur de vitesse à réglage au volant… et la Micra Acenta, qui dispose d’équipements supplémentaires (Radio CD MP3 + AUX + USB, rétroviseurs électriques ton carrosserie, ouverture et fermeture centralisées des portes à distance, Appuis-tête avant et arrière ajustables…). Ils sont proposés aux prix de 1 730 000,00 DA, pour La Micra Viisa+, et 1 920 000,00 DA TTC pour la Micra Acenta.