Le groupe Ival propose à ses clients une nouvelle promotion du service après-vente. Grâce à cette action, les partenaires et clients d’Ival auront le privilège de profiter d’une remise de 20% sur les plaquettes de frein des différentes configurations d’Iveco Daily et New Daily.

Cette offre est valable du 15 avril, et ce, pour une durée de trois mois. «Cette nouvelle offre accentuée sur le système de sécurité d’Iveco Daily consiste à développer davantage la stratégie de fidélisation de nos collaborateurs. Elle sera une nouvelle phase d’une réelle coopération et d’un rapprochement entre le groupe Ival et son réseau de partenaires-clients», déclare le groupe Ival dans un communiqué. Ce n’est pas tout, puisqu’en plus de cette réduction spéciale de 20 %, l’offre inclut aussi un tirage au sort hebdomadaire afin de gagner divers cadeaux.

Prix de la meilleure action marketing 2016.

Le groupe IVAL vient par ailleurs d’être récompensé par son partenaire italien CNH Industriel (propriétaire d’Iveco, New Holland, Fiat) pour la qualité des prestations de ses différentes activités visant à promouvoir le service après-vente. Lors de son congrès annuel organisé le mois passé à Lisbonne, le groupe CNHI a récompensé Ival en lui remettant le trophée de «La meilleure activité marketing pièces et services pour l’année 2016» pour la région Afrique et MENA.