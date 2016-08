Groupe Ival : Livraison Imminente du Fiat New Ducato

Réagissez

Le groupe Ival, distributeur des marques italiennes en Algérie, vient d’annoncer la disponibilité «immédiatement» sur son modèle New Ducato dans ses showrooms et dans l’ensemble de son réseau.

«Ival propose une offre exceptionnelle et unique sur le marché, toute une gamme du New Ducato en version semi-vitrée est proposée à travers les succursales et le réseau disponible immédiatement. Cette offre consiste à répondre aux sollicitations d’achat de la clientèle et des partenaires en un temps record ne dépassant pas une semaine », a souligné dans un communiqué. Conçu afin d’offrir les meilleures performances et confort aux utilisateurs, Fiat New Ducato est, pour Ival, «une véritable invitation à entreprendre». «Ses nouvelles technologies d’aides à la conduite permettent au conducteur d’assurer un voyage en toute sécurité et dans un confort accru », selon Ival. Dans sa version Combi, le nouveau Ducato offre une grande modularité de l’espace avec ses 3 rangées de sièges rabattables ou amovibles permettant soit d’accueillir jusqu’à 9 personnes, soit de faire de la place pour des bagages ou des marchandises. La version Panorama est quant à elle disponible dans des configurations 8 ou 9 places avec sièges rabattables, accoudoirs et ceintures de sécurité individuelles à trois points. Le Fiat New Ducato est disponible avec en déclinaison de puissance du moteur diesel MultiJet (130 chevaux), il dispose d’un régulateur et d’un limiteur de vitesse des feux adaptatifs ou encore de l’alerte de franchissement de ligne (AFL). Il est commercialisé à partir de 3 050 000 DA..