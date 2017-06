Groupe Ival : Disponibilité de Fiat Fullback

Réagissez





Au moment où les modèles se font rares chez la quasi-majorité des concessionnaires automobiles en Algérie, le groupe Ival, distributeur local des marques italiennes, Iveco, Fiat Professionnel et New Holland, offre bien la possibilité d’acheter et de se faire livrer en un temps record sur certains modèles d’utilitaires.

Le groupe affiche actuellement une disponibilité et une livraison instantanée sur le Pick-up Fulback (4x2 simple cabine) de la gamme Fiat Profesionnel Côté design, le Fullback se distingue par une ligne sportive et une cabine parfaitement avancée. à l intérieur, il est plutôt confortable et élégant Le Fiat Fullback est équipé d’un moteur turbo diesel à injection directe (Common Rail) de 2,5 litres et 180 chevaux. Avec son bloc en aluminium, ce moteur se différencie par sa légèreté et son turbo à géométrie variable, disponible en boîte manuelle à six rapports. Cette version de simple cabine (4x2) présente une hauteur maximale de 1780 mm, une largeur de 1785 mm. La charge utile peut atteindre 900 kg, tandis que le poids tractable dépasse les 2.5 tonnes, son prix est à 2 950 000 00 DZD TTC.



Rabah Beldjenna