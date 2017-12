Réagissez

Global Motors Industries, représentant officiel de Hyundai Truck et Bus, participe depuis le 21 décembre à la 26e édition de la Foire de la production nationale qui se tient à la Safex, aux Pins Maritimes.

L’occasion pour GMI d’exposer sur son stand une série de produits qui sont : HD 35, HD65, HD 78, HD 120, DH 270 et HD 350 qui est disponible en frigo. Le Xcient 4x2 est disponible en deux configurations, porteur en 4x2 et tracteur en 4x6, dont le projet de lancement est prévu en 2018. Y est exposée également lors de ce salon, la Limousine HD 350, destinée au transport VIP. GMI, qui dispose d’un réseau d’une vingtaine de distributeurs à l’échelle nationale, a annoncé à l’occasion de cette FPN que pour la gamme Trucks, dont la production a débuté en juin 2016, le taux d’intégration a atteint plus de 20%.