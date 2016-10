Réagissez

Global Motors Industries (GMI), représentant exclusif de la marque Hyundai Truck & Bus en Algérie, a présenté son nouveau modèle Hyundai, le H350, assemblé en Algérie, dans son usine de montage de camions et de bus à Batna.

C’était vendredi dernier, lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’hôtel Hilton (Alger) en présence d’une délégation officielle, du vice-président de Hyundai Motors Company (HMC) et de ses partenaires.

Les responsables de GMI ont rappelé lors de cet événement le plan de déploiement de la société, qui a nécessité un investissement majeur, visant à créer de nouveaux emplois et assurer un transfert de technologie et de savoir-faire vers l’Algérie. Cela tout en rappelant l’encouragement du gouvernement à poursuivre et à intensifier cet investissement. L’usine, qui emploie actuellement 200 personnes, devrait atteindre un taux d’intégration de 40% d ici 2020, année où les responsables de GMI visent à atteindre 400 travailleurs.



De nouveaux agents de distribution

Par ailleurs, GMI a lancé le plan de développement de son réseau de distribution et sa présence sur le territoire national, à travers l’ouverture de nouveaux points de service, chargés de la vente et du service après-vente des véhicules Hyundai Truck & Bus. Ce plan de développement se poursuivra jusqu’à la couverture effective de l’ensemble du territoire national. GMI souhaite ainsi s’inscrire comme acteur incontournable du marché automobile algérien. L’usine d’assemblage de véhicules Hyundai Truck & Bus, dans la wilaya de Batna, a été inaugurée en juin dernier. Plusieurs modèles sont déjà assemblés dans cette usine et disponibles à la commercialisation par la société GMI, dont les modèles : HD35, HD65, HD72, HD120, HD 170, Xcient, HD450, HD700, HD1000 et HD 600, mais aussi les modèles Universe, County, Aero Town, Unicity.

Pour ce qui est du nouveau modèle H350, qui a été lancé, il a été conçu pour s’adapter à divers marchés, dont le marché algérien. Au cours de son développement, les ingénieurs de Hyundai se sont concentrés sur six domaines-clés que sont : l’efficacité, la qualité, la polyvalence, la sécurité, la fiabilité et les performances. Les performances développées par le H350 sont justement un point essentiel recherché par ses concepteurs. Son moteur de 2,5 litres diesel Common rail suralimenté, développe une puissance de 150 chevaux, avec une capacité de charge utile de 1,5 tonne et de 14 places en version minibus. Le H350 est doté d’une série d’équipements de sécurité répondant aux besoins de tous les types de conducteurs.