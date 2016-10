GEFCO : Une centrale photovoltaïque pour recharger ses voitures électriques

Réagissez

La production de cette centrale couvrira à elle seule la moitié des objectifs du canton du Jura de production d’énergie solaire photovoltaïque à l’horizon 2021, selon un communiqué de Gefco.

Ce projet est né en 2015 d’une volonté de Gefco Suisse de moderniser son parc automobile de 78 000 m² sur lequel sont accueillis jusqu’à 3000 véhicules d’importation avant leur distribution sur le territoire national. Les travaux de cette centrale, composée de 23 886 panneaux photovoltaïques, capable de produire annuellement 6,7GWh d’électricité, ont commencé fin 2015 et portaient sur trois zones distinctes.

La première tranche (20% du site) est terminée depuis le 30 mars dernier ; elle a porté sur une zone produisant jusqu’à 1,2 MWc d’électricité. Les deux autres zones, en service depuis août 2016, produisent respectivement 3,2 MWc et 2,4 MWc. Une partie de l’énergie ainsi produite sera directement utilisée sur place, notamment pour recharger les voitures électriques importées par Gefco. Le surplus sera injecté dans le réseau BKW et commercialisé via le produit «Energy Green» développé par BKW. La production de la centrale solaire devrait ainsi être certifiée pour répondre aux besoins croissants en électricité d’origine renouvelable.

Cette réalisation permettra de couvrir près de la moitié des objectifs de la conception cantonale de l’énergie du Jura en matière de production d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2021. Cette coopération s’est traduite par un investissement conjoint de 12 millions de francs suisses. Cette centrale permettra à la filiale suisse de Gefco de réduire efficacement son empreinte écologique. Il s’inscrit dans une politique de Responsabilité sociétale d’entreprise qui se concrétise également avec la certification des sites de Gefco Suisse à la norme ISO 14001 ou encore l’installation avec la centrale solaire de bassins d’infiltration des eaux de pluie.

A travers ce projet qui s’inscrit dans la stratégie énergétique 2050 de la Confédération suisse, le groupe Gefco, BKW et EDJ s’engagent de manière concrète pour la transition énergétique et le développement durable.