Gefco ouvre une plateforme multimétiers à Boufarik

Gefco Algérie, acteur global de la logistique industrielle et leader européen en logistique automobile, en collaboration avec Business France (ambassade de France à Alger), a ouvert hier sa première plateforme logistique multimétiers en Algérie.

Des industriels du secteur des BTP, de l’automobile et du textile, ont été conviés à visiter cette infrastructure qui se trouve à Boufarik et à une rencontre qui a eu pour thème «Les solutions à apporter à l’industrialisation des sociétés algériennes».

Gefco Algérie, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’un milliard de dinars en 2015, se positionne comme un acteur global en matière de logistique apportant des solutions de logistiques globales.

Pour ce faire, il a signé un contrat en décembre 2014 pour la mise en place de la première plateforme logistique multimétiers en Algérie dans la zone de Boufarik. Celle ci est bâtie sur une superficie de 6,5 hectares, et répond aux besoins des industriels.

Elle regroupe un entrepôt de stockage de 20 000 m², dont 11 000 sont dédiés au stockage de pièces de rechange et 5000 au stockage de matières premières et produits consommables dans le secteur des FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Un atelier est érigé pour la préparation esthétique et mécanique pour les véhicules finis d’une capacité de 100 véhicules neufs par jour.

La plateforme de Boufarik abrite également le premier atelier de PPO (Post Production Operation) de véhicules utilitaires pour répondre aux besoins en aménagement des véhicules des artisans des secteurs de la menuiserie, de la plomberie et de l’électricité. Cela dit, grâce à son expertise, Gefco Algérie contribue également à l’accompagnement des projets de ses clients. Pour ce faire, il compte bien apporter son expertise logistique pour les futurs investisseurs dans le montage automobile.

D’abord comme conseiller stratégique dans l’élaboration du schéma logistique en amont du projet. Et une fois l’usine en production, Gefco compte offre une logistique intégrée pour son approvisionnement.

La troisième étape dans laquelle Gefco compte mettre sa patte consiste à accompagner l’ensemble de la chaîne de distribution de la marchandise et des produits finis en passant par le stockage et le suivi des KPI’s.

Gefco s’assure d’apporter de la valeur ajoutée à chaque étape de la supply chain et adapte une démarche d’amélioration continue en proposant des solutions innovantes.

«Dans le cadre de sa nouvelle offre Integrated Logistics, Gefco s’appuie sur ses solutions d’entreposage pour proposer une offre Door-to-Door. Cette offre associe importations et intégrations locales autour et au sein de l’usine», a déclaré Philippe Doyer, vice-président exécutif Warehousing&Reusable Packaging du groupe Gefco.

Gefco ne semble pas impacté par la crise qui a touché les importations de véhicules, puisque, selon le responsable de la logistique auto de cette entreprise, «malgré la crise, on a su se développer sur d’autres activités, notamment le transit».