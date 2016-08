Réagissez

Gefco Algérie a une forte expertise dans la logistique, mais pas seulement. Cette filiale du Groupe Gefco, leader européen en logistique automobile, ce sont aussi des engagements humanitaires.

«C’est aussi une expertise dans la charité et la bienfaisance», a indiqué avant-hier (en soirée), dans une conférence de presse, à l’hôtel Sofitel, le directeur général de Gefco Algérie, Bertrand De Techtermann. Ce dernier a longuement insisté lors de son intervention sur le fait que «la solidarité fait partie des valeurs de Gefco». Gefco Algérie s’est donc joint à l’association SOS Ihesen, dans une opération caritative pour venir en aide aux enfants d’El Menia (Ghardaïa). Sa contribution consistait à mettre à la disposition de cette association un camion pour récolter puis distribuer des dons au profit des enfants orphelins de cette ville du sud du pays.

«Il nous semble important de mettre à profit notre expertise pour redonner ce sourire aux enfants», déclare le DG de Gefco, qui considère la contribution de Gefco à cette opération comme «une belle expérience pour nous que nous souhaitons renouveler les années à venir». Sensible à cette mission, Gefco a souhaité apporter sa pierre à l’édifice et aider à améliorer le quotidien des enfants du Sud en leur offrant également cartables et affaires scolaires. C’est sous le slogan «Un don, un sourire pour chaque enfant» qu’a été lancée officiellement cette opération le 20 juin à la place de la Grande-Poste, en présence des autorités, qui ont bien voulu participer à cette opération caritative pour soutenir cette cause. Le camion de Gefco s’est rendu hier en direction de la ville d’El Menia pour y distribuer les dons récoltés.

Les collaborateurs de Gefco Algérie, accompagnés par les membres de l’association SOS Ihsen seront accueillis par les représentants de la wilaya de Ghardaïa pour organiser la distribution de ces dons. La solidarité étant une des valeurs du logisticien, cette opération a été initiée par la direction de la filiale algérienne, qui a fait confiance à la générosité des Algériens et souhaite renouveler l’expérience durant les années à venir. L’association SOS Ihsen, ainsi que les autorités de la wilaya d’Alger et de Ghardaïa ont été d’une grande aide. L’opération a été une grande réussite et les dons ont été nombreux. «Ca été difficile, mais la solidarité était là», indique de son côté la présidente de l’association SOS Ihsen, qui n’a pas manqué de remercier tout les intervenants dans cette opération, à leur tête le P/APC d’Alger-Centre.

Une chose est certaine, pour le DG de Gefco «c’est tout naturel, en ce mois sacré de Ramadhan, d’aller vers les plus démunis d’entre nous. Nous avons voulu mettre à profit notre expertise afin de faire profiter nos enfants en leur apportant ce que nous pouvons, et ainsi éclairer leurs visages d’un sourire. Nous avons pour habitude d’acheminer des marchandises, cette fois-ci ce sont des sourires que nous livrons». déclare Bertrand de Techtermann. «Ce sont là nos valeurs que nous retrouvons dans cette action et auprès de la population qui nous a apporté tout son soutien», a-t-il conclu..